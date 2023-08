La titular de Veterinaria, Saneamiento y Abasto de la Municipalidad de Rawson, Noelia Sánchez, habló respecto de la aparición de lobos marinos muertos en Playa Unión informando que los ejemplares encontrados sobre la costa del balneario de la capital provincias arrojaron resultados negativos. Ahora se tratará de establecer los motivos de las muertes.

“Las precauciones difundidas por Senasa son las de público conocimiento, no hay que tener contacto directo (con los animales), al igual que se transmitió en la Resolución del Ministerio de Turismo”, dijo la funcionaria y agregó que “Playa Unión todavía no ha sido considerada zona de riesgo, aunque tenemos que seguir monitoreando la costa y avisando si encontramos algún ave o lobito marino muerto; el protocolo hasta el momento es de entierro, para evitar que cualquier ave carroñera siga esparciendo el virus”.

Asimismo, la funcionaria aclaró que “hay que tener máxima precaución con los perros, ya que es un virus que se puede transmitir a los mismos, si bien la probabilidad es baja”, sumando a ello que “no hay casos en animales domésticos todavía, pero no se descarta”.

“Se está evaluando y monitoreando a diario, la situación puede cambiar. No descartamos en otro momento, dejar de hacer alguna actividad acuática o no. Por el momento hay que tener máxima precaución de no tener contacto directo y de dar aviso si se encuentra algún ejemplar, como así también de bajar con los perros a la costa. Pero, por ahora, la playa sigue abierta”, precisó Sánchez.

Y agregó : “La semana pasada y el pasado fin de semana han aparecido pingüinos (muertos), que ya tenían varias semanas de muertos. También un lobo por La Galesa, y cuando lo fuimos a retirar ya tenía por lo menos tres semanas de fallecido, pero no fue una gran cantidad como para considerar a la playa como una zona de riesgo”, expresó Sánchez.