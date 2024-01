La presidenta del B° Matadero, Gladys Hidalgo, dialogó con la prensa y se refirió a la incertidumbre por el futuro de los comedores y merenderos de la ciudad.

"Sin duda, los medios y el pueblo entienden la situación de los comedores y merenderos, que el Estado a medio estar o ausente que hoy hacen que nosotros cerremos los comedores y merenderos", manifestó.

Hidalgo recordó que el comedor del barrio Matadero abrió en pandemia gracias a María Martínez, "quien peleó el tema de la ordenanza para que el municipio nos acerque las partidas que corresponden como Estado ayudar a la gente".

"Esta nueva gestión está esperando que las familias tengan algo en el estómago, pero primero tenemos que presentarle los papeles para que nos hagan la compra de mercadería", puntualizó.

Asimismo, indicó: "Ayer me empezaron a surgir llamados de que no bajemos los brazos, surgió uina maestra que hoy a las 16 hs me a a ayudar con el proyecto para presenatrlo a Desarrollo Social". En relación a esto, remarcó: "El trabajo que estamos haciendo lo tiene que hacer el Estado, no nosotros".

"Vamos a pedir colaboración. El comedor está abierto para recibir lo que sea, lo poquito que pueda el vecino hasta que Desarrollo Social se digne a entregar los alimentos", dijo Hidalgo y señaló que están asistiendo alrededor de 100 y 200 familias de varios barrios de Esquel.

E.H