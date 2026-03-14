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Por Redacción Red43

El dinosaurio gigante de 20 metros que vivió hace 130 millones de años entre dos continentes

Los primeros restos fueron encontrados por científicos en 2021 en una región de Brasil. Está entre los más grandes hallados en el extenso territorio de ese país.
Por Redacción Red43

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Científicos brasileños identificaron una nueva especie de dinosaurio gigante a partir de fósiles hallados en el noreste del país, un descubrimiento que aporta nuevas pistas sobre la evolución y dispersión de estos animales entre continentes durante el período Cretácico temprano. La especie fue denominada “Dasosaurus tocantinensis” y es considerada una de las mayores encontradas hasta ahora en Brasil.

 

El nombre de la nueva especie hace referencia a la región donde fueron encontrados los fósiles, próxima al río Tocantins, uno de los principales cursos de agua del norte de Brasil. Los restos forman parte ahora de la colección del Centro de Historia Natural y Arqueología de Maranhão, donde continúan siendo estudiados por especialistas.

 

El hallazgo fue descrito en un estudio publicado en la revista científica Journal of Systematic Palaeontology, que contó con la participación de investigadores de varias instituciones brasileñas.

 

Los restos fósiles fueron descubiertos en 2021 durante obras de infraestructura cerca del municipio de Davinópolis, en el estado de Maranhão. Entre los fragmentos recuperados se encuentra un fémur de aproximadamente 1,5 metros de longitud, además de otros huesos de las extremidades, partes de la pelvis, vértebras de la cola y fragmentos de costillas.

 

A partir de estos restos, los científicos estiman que el animal podía alcanzar cerca de 20 metros de largo, lo que lo sitúa entre los dinosaurios más grandes encontrados en territorio brasileño.

 

El Dasosaurus pertenecía al grupo de los saurópodos titanosauriformes, dinosaurios herbívoros de cuello largo que dominaron muchos ecosistemas terrestres durante la era Mesozoica.

 

El estudio fue liderado por el investigador Elver Mayer, de la Universidad Federal del Valle del São Francisco, y contó con la colaboración de especialistas de diferentes centros de investigación.

 

Según los paleontólogos, el análisis anatómico del fósil permitió identificar características únicas que distinguen a esta especie de otras ya conocidas. Los científicos también concluyeron que el “Dasosaurus tocantinensis” está estrechamente relacionado con “Garumbatitan morellensis”, una especie descubierta en España.

 

Esta relación sugiere que los antepasados de estos dinosaurios pudieron desplazarse entre Europa y Sudamérica hace unos 130 millones de años, cuando todavía existían conexiones terrestres entre los continentes a través del norte de África, antes de la apertura completa del océano Atlántico.

 

De acuerdo con los investigadores, el hallazgo refuerza la importancia del territorio brasileño para comprender la evolución de los dinosaurios en el antiguo supercontinente Gondwana y evidencia que Sudamérica no estaba completamente aislada durante ese período, sino conectada con otras regiones que permitían el intercambio de especies.#

 

 

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