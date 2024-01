El intendente de Trelew, Gerardo Merino, realizó este jueves un balance de su primer mes de gestión y adelantó que denunciará a los responsables de las irregularidades que haya en la Municipalidad.

Al dialogar con la prensa, Merino reconoció que el Centro Deportivo Trelew (CeDeTre) “tiene problemas edificios” y que deben ponerle fin a “una usurpación”.

“Recuperamos parte del predio que había usado la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que la devolvieron de buena fe”, indicó.

En la misma línea, el mandatario municipal sostuvo que “hay algo oscuro que rever, porque entendemos que las canchas se utilizaban hasta de manera privada y se ha generado dinero con ella. Tenemos que ver donde está esa plata y donde fue”.

Por otro lado, remarcó que hicieron una restructuración de todo el personal municipal y cuestionó: “encontramos gente que no iba a trabajar, horas extras que no existían y becarios que no aparecieron ni a hacer el reclamo”.

Anunció que darán un informe de esta situación y de cómo han recibido toda la estructura de la Municipal, incluidos los edificios públicos y el parque automotor.

Más adelante, el intendente lamentó que “nos encontramos con una camioneta que habían dado de baja porque se le rompió una bomba inyectora, pero ahora se robaron todas las autopartes. Hay que ver qué pasó y quién se robó eso. Iniciaremos los sumarios correspondientes”.

Indicó asimismo que harán las denuncias penales correspondientes y que “donde veamos irregularidades vamos a buscar a los responsables y se iniciará el sumario. No podemos mirar para otro lado”.

Para finalizar, Merino expresó: “llevamos 30 días de gestión y estamos avanzando en la reconstrucción, dándole respuestas a la sociedad. Con lo que recaudamos, hacemos”.