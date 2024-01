Una niña de 10 años fue mordida por un lobo marino mientras jugaba a orillas del mar en la calurosa jornada de ayer martes. Playa Unión fue el escenario del hecho además de una intensa tormenta de viento y lluvia se visualizó un lobo marino en la costa. El hecho ocurrió en horas de la tarde, en cercanía a los Sectores 17 y 18 del Sector 4. Momentos después, en el Sector 20 una niña de 10 años sintió la mordedura del animal mientras jugaba en la rompiente.

Estas situaciones lamentables se vienen repitiendo en el balneario de la capital de la provincia aunque a decir verdad, la presencia de lobos marinos es algo fortuito ya que no acostumbran a estar tan cerca de la costa. El gran problema es la gran cantidad de mascotas que durante todo el día son llevadas por sus dueños a la costa, molestando a los veraneantes. Es más: a principio de la temporada un perro de los considerados de raza peligrosa mordió a una niña. No se produjo una tragedia gracias a la rápida actuación de guardavidas y gente presente en el lugar.

Lo cierto es que llevar mascotas (en su mayoría perros) a la costa está prohibido por ordenanza la que además, prevé multas para los propietarios de los animales que evidentemente no son culpables de la irresponsabilidad de sus dueños. Mientras tanto, los funcionarios que deben controlar el cumplimiento de la ordenanza miran para otro lado. Y pese a las reiteradas quejas de los vecinos, no hacen nada para que esto cambie. Algunos dicen irónicamente que “Playa Unión es un lugar donde las mascotas llevan a pasear a sus dueños”. No están muy lejos de la realidad.