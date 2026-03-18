Legislatura: Brigadistas provinciales a un paso de obtener un beneficio especial y honorífico

Las comisiones de Legislación Social, Salud y Trabajo, presidida por Sandra Willatowski (Despierta Chubut), y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Jacqueline Caminoa, se reunieron este miércoles para dar tratamiento conjunto al Proyecto de Ley N° 15/26.





Un reconocimiento al servicio

La normativa propone la creación de un beneficio especial y honorífico consistente en la abstención del débito laboral para los Brigadistas Provinciales. El proyecto busca reconocer la tarea de quienes desempeñan funciones críticas en el combate de incendios y emergencias climáticas en el territorio chubutense.

Durante el plenario, los legisladores analizaron los alcances técnicos y presupuestarios de la medida enviada por el Ejecutivo, coincidiendo en la importancia de otorgar este marco legal a los trabajadores del sector.

Tratamiento en el recinto

Tras obtener el despacho favorable de ambas comisiones, la ley quedó incorporada al temario que se debatirá en el recinto este jueves 19 de marzo a las 11:00 hs, durante la sesión ordinaria de la Legislatura.









M.G