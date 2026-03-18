Accesorios Nova: un nuevo local que suma belleza a Esquel

Nova Accesorios es el nuevo emprendimiento de Marianela Vásquez, joven trelewense que lleva un año viviendo en la ciudad, eligiendo la tranquilidad y belleza esquelense para vivir y apostar a sumarle más belleza con sus productos.



“Abrimos hace dos semanas apenas”, explicó en RED43. En su local de calle Sarmiento 775, y en cuya vidriera se pueden ver productos que está sorteando entre los clientes para celebrar esta apuesta: “de a poco vamos integrando cosas, vendemos accesorios, maquillajes, cosas para las chicas. Podés encontrar accesorios para el pelo, para las uñas, tenemos esmaltes, para uso cotidiano y algunas chicas que se dedican a hacer uñas tenemos dips, lo básico que necesitan para hacer uñas, para semi permanente, para soft gel, tenemos liners, para uso profesional, decoraciones de uñas para las chicas que les gusten, y lo que busquen para el pelo, para maquillaje, tenemos brochas, sombras, y de a poquito vamos integrando más cositas”.



Marianela comenzó con la venta por su pasión por la estética, desde muy chica: “me encanta lo femenino, yo vendo maquillaje porque a mí me encanta el maquillaje, siempre fui muy como femenina por así decirlo, vendo accesorios y cosas para uñas porque tengo certificado y sé lo que es cada cosa, entonces dije voy a aprovechar eso y tipo me preguntan y sé y hablamos, disfruto mucho lo que hago”.



Con el apoyo de su padre, Pablo Vásquez, el emprendimiento tomó forma: “Empecé a vender accesorios de a poquito en mi casa, después con mi papá empezamos a recorrer pueblitos y vendiendo, mi familia es de Cerro Centinela, mi papa es de Atilio Vignione, y el tema de ir a algún localcito y comprar un montón de cosas, somos muy gastadoras las mujeres, las chicas les encanta porque encima como están lejos y por ahí no tienen la oportunidad, nosotros íbamos y después se me ocurrió la idea de poner un local pero teniendo precios accesibles, porque por ahí nos pasaba que íbamos y era muy caro, y bueno yo lo que trato de buscar es tener un poquito de precio accesible”.



En este corto tiempo en la ciudad, Marianela apuesta a acercarse a los vecinos y vecinas, celebrará el 8 de abril el primer mes del local, con un sorteo para quienes se acercan a hacer sus primeras compras: “siempre es bueno darle algo a las clientas. Y siempre que vienen a comprar algo, por más mínimo que sea, ya están participando en el sorteo.



SL

