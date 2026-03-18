Orgullo chubutense: Tomás Barrios y María Laura Guerreiro brillaron en el Mundial de Aguas Gélidas

Los nadadores comodorenses Tomás Barrios y María Laura Guerreiro regresaron al país tras una destacada gira internacional por el Viejo Continente, donde compitieron en las disciplinas más exigentes de la natación de invierno. La delegación chubutense se midió con la élite mundial en aguas con temperaturas bajo cero, logrando resultados que posicionan a la Argentina en lo más alto del circuito.

Cosecha de medallas en Suecia

En la World Cup Winter Swimming Skellefteå, disputada en territorio sueco, los atletas locales tuvieron una actuación sobresaliente:

Tomás Barrios: Se colgó cinco medallas de oro (100, 50 y 25 metros pecho; 25 metros mariposa y 50 metros crol). Además, sumó una de plata en 200 metros crol y una de bronce en 25 metros crol.

María Laura Guerreiro: Logró la medalla de oro en los 200 metros crol, sumando también cinco medallas de bronce y un meritorio cuarto puesto.

Desempeño en el Mundial de Finlandia

La gira continuó en Oulu (Finlandia) para el Winter Swimming World Championship. Bajo condiciones ambientales de -18°C, los resultados fueron:

Bronce Mundial: Barrios obtuvo el tercer puesto en los 200 metros pecho, manteniéndose en el "top 10" en el resto de sus pruebas.

Posta Mixta Dorada: Ambos nadadores integraron el equipo de posta mixta 4x25 metros que se consagró con la medalla de oro.

Posicionamiento: Guerreiro logró ubicarse entre los puestos 8° y 17° en una de las competencias más concurridas del calendario.

Uno de los hitos más relevantes de la gira fue el desempeño acumulado de Tomás Barrios, quien alcanzó el tercer puesto en la sumatoria general de puntos de la Copa del Mundo, compartiendo el podio internacional con el francés Javier Filas y el santacruceño Tomás Bonilla.



Próximos desafíos

Los deportistas señalaron que este logro es fruto de "más de un año de trabajo específico, entrenando en aguas frías y con una planificación nutricional estricta". Tras el éxito en Europa, los nadadores ya pusieron la mira en el próximo objetivo: la Copa de Invierno en El Calafate, que se desarrollará en agosto.











M.G



