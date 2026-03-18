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18 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Drama en la montaña: Un estudiante quedó al borde de la muerte tras ser aplastado por una rama

Un estudiante de montaña sufrió graves lesiones en una zona nevada en El Bolsón, y debió ser evacuado en helicóptero tras un operativo contrarreloj en condiciones extremas.
Por Redacción Red43

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Un estudiante de guía de montaña de 30 años protagonizó un dramático rescate en cercanías del Refugio Hielo Azul, luego de sufrir lesiones graves tras ser impactado por la caída de una rama en plena zona nevada.

 

El hecho ocurrió este martes y activó un importante operativo de emergencia que combinó recursos terrestres y aéreos en un contexto climático adverso, con nieve acumulada que dificultaba los accesos.

 

Un accidente repentino en plena capacitación

Según se informó, el joven formaba parte de un contingente que realizaba una capacitación intensiva en montaña cuando, de manera repentina, una rama se desprendió y lo golpeó con fuerza.

 

El impacto le provocó traumatismos severos en el tórax y la columna, generando una situación de urgencia. Sus compañeros actuaron rápidamente, brindando los primeros auxilios mientras se activaba el sistema de emergencias.

 

 

Operativo en condiciones extremas

El alerta se emitió a media mañana y movilizó a patrullas especializadas, junto con personal de salud. Las precipitaciones habían cubierto el área de nieve, lo que obligó a desplegar un operativo coordinado y de alta complejidad.

 

Una patrulla de montaña avanzó hacia el refugio, mientras que un helicóptero brindó apoyo aéreo para acortar los tiempos de respuesta en un terreno donde cada minuto resulta determinante.

 

Al llegar, los rescatistas encontraron al herido estabilizado por sus compañeros, lo que permitió acelerar el proceso de evacuación.

 

Evacuación aérea y traslado urgente

Tras ser asistido en el lugar, el estudiante fue evacuado en helicóptero hacia el Hospital de Área El Bolsón.

 

 

Allí, los profesionales confirmaron la gravedad del cuadro y dispusieron su derivación urgente a un centro de mayor complejidad en San Carlos de Bariloche, donde permanece internado.

 

Intervención oficial y seguimiento

El caso quedó bajo seguimiento médico-legal, mientras que los familiares del joven, oriundos de Buenos Aires, viajaban hacia la provincia para acompañarlo.

 

 

 

O.P.

 

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