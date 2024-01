De acuerdo al ejercicio financiero del municipio santacruceño de Luis Piedrbuena correspondiente al período 2023, se expone claramente el "plan platita" implementado por Federico Bodlovic, aliada de la exgobernadora Alicia Kirchner, donde se evidencian gastos mensuales correspondientes a la partida denominada "Subsidios, Becas y Ayudas Sociales", a través de la cual se otorgan subsidios a instituciones, becas estudiantiles y/o ayudas económicas a personas.

Según detalla el informe, durante los primeros meses del 2023, la cifra no superaba los 2 millones de pesos, sin embargo, en julio fueron $11 millones, pero lo más llamativo fue la cifra generada entre el 1 y el 31 de agosto donde se otorgaron más de 17 millones de pesos. Coincidentemente, en época en la que se llevaron a cabo las elecciones para Gobernador y vicegobernador , Diputados provinciales, Representantes del pueblo para el consejo de la Magistratura y Diputado por Municipio.

Si lo analizamos en detalle, sobre un total de $17.707.505 de la partida, $16.229.023 correspondieron a ayudas económicas otorgadas a personas particulares y sólo $35.662 fueron de becas.

Otro dato importante, es el cobro de viáticos por parte del Honorable Concejo Deliberante. En enero de 2023 fueron $60.000, en febrero $108.000, pagos que corresponden al período en el que el cuerpo legislativo no trabaja. El saldo total en viáticos del HCD, hasta agosto de 2023, fue de $540.000, cifra que el ex presidente del Concejo Deliberante no supo fundamentar. Aun falta conocer el detalle de los gastos del mes de octubre, que seguramente superará ampliamente estos datos.

Fuente: Nuevo Día