El presidente Javier Milei calificó este sábado al papa Francisco como "el argentino más importante de la historia" y anticipó que el lunes tendrá con el pontífice "un diálogo muy fructífero" durante la audiencia privada que mantendrán en el Vaticano, luego de que el mandatario participe este domingo de la canonización de la que será la primera santa argentina, Mama Antula.



"Vamos a tener un diálogo muy fructífero, igual que cuando hablamos por teléfono apenas asumí. Y ojalá que tengamos la posibilidad de que la salud del Papa esté en condiciones como para que venga a visitar a los argentinos", dijo Milei desde Roma en declaraciones a radio Mitre sobre el encuentro del lunes, que se dará antes de las reuniones que el Presidente tendrá con su par italiano Sergio Mattarella y con la primer ministro del país europeo Giorgia Meloni.



El mandatario destacó que Jorge Bergoglio "es el argentino más importante de la historia" y añadió: "es un Papa, no podemos perder esa perspectiva y no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual".



"Es una figura muy importante, el sostén moral en especial en un país con tanto arraigo en el catolicismo, es el jefe espiritual de los católicos y no es una cuestión menor", concluyó.



El mandatario, que llegó este viernes a la capital italiana desde Israel, participará el domingo desde las 9.30 de Roma (5.30 de Argentina) de la canonización de la laica consagrada María Antonia de San José Paz y Figueroa que se convertirá en la primera santa del país en una ceremonia que será presidida por Francisco en la Basílica de San Pedro.

Este sábado, en un día sin agenda oficial, Milei fue a ver la escultura del Moisés de Miguel Ángel, que se encuentra en la Iglesia de San Pietro in Vincoli, junto a su hermana Karina, según publicó en redes sociales.



Antes de la ceremonia de este domingo, que durará cerca de dos horas, Milei y algunos miembros de la delegación saludarán al Papa en la sacristía, informaron a Télam fuentes vaticanas.



El lunes, a las 9 de la mañana de Roma (5 de Argentina), el pontífice recibirá al mandatario para una audiencia privada luego de la que también saludará a la delegación que integran además la secretaria General, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino, quienes estuvieron en Israel, primer destino de la gira presidencial.



El lunes, según el cronograma que maneja la Santa Sede, Milei será recibido a las 8.45 horas locales en el llamado Patio San Dámaso, en el que para la ocasión estará izada la bandera argentina, por el responsable de la Prefectura de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza, encargado de la logística papal.



Desde allí, Milei y la delegación subirán en ascensor hasta el segundo piso, para llegar a la denominada "segunda Loggia" del Palacio Apostólico, y caminarán guiados por los gentil hombres papales, un cuerpo de protocolo especializado del Vaticano, hasta la antesala de la Biblioteca Papal.