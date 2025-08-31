Chubut eligió a los representantes provinciales de Freestyle Rap para los Juegos Evita 2025

El Gobierno del Chubut realizó días atrás en Comodoro Rivadavia la Final Provincial de Freestyle Rap, disciplina urbana que forma parte de los Juegos de Desarrollo Deportivo Evita 2025, que reunió a jóvenes talentos provenientes de esa ciudad, así como de Trelew, Rawson y Puerto Madryn.

El evento tuvo lugar en la Plaza de la Soberanía, en la Costanera de la ciudad petrolera, y fue impulsado por la Subsecretaría de Cultura de la provincia y la Coordinación de Deportes Extremos y Urbanos de Chubut Deportes. Además, contó con el acompañamiento del Ente Comodoro Turismo, la Dirección de Deportes de Rada Tilly, y la compe The Bike Freestyle.

Clasificados

Los clasificados que representarán a la provincia en la etapa nacional son Tomás Ojeda Vega de Comodoro Rivadavia, en la categoría Sub 17, y Teo Dourisboure de Rawson, en la Sub 15. Ambos competirán en Mar del Plata a fines de septiembre, bajo la supervisión técnica de Ignacio Mencegue, bicampeón provincial y referente de la escena hip hop chubutense.

La jornada ofreció un espectáculo vibrante a cielo abierto, recreando el espíritu urbano que cada fin de semana convierte plazas y centros culturales en escenarios de encuentro, respeto y cultura viva.

R.G.