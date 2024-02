Preocupante: 145 conductores alcoholizados durante el fin de semana

En total, fueron controlados 11,408 vehículos, de los cuales 8,594 conductores fueron sometidos a pruebas de alcoholemia. Alarmantemente, 145 de ellos fueron detectados en estado de ebriedad.

Los controles fueron llevados a cabo en colaboración con las Unidades Regionales de la Policía del Chubut, las direcciones de tránsito municipales y organismos nacionales.

Resultados en puntos estratégicos

Esquel y Trevelin: En Esquel, se controlaron 837 vehículos, con ocho casos positivos en las pruebas de alcoholemia. En Trevelin, se realizaron pruebas a 154 conductores, resultando en tres casos positivos y nueve infracciones.

Comarca Andina: Se llevaron a cabo tareas de prevención en Cholila, El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Lago Puelo, con un total de 1,817 vehículos verificados. Se detectaron 27 conductores alcoholizados, se labraron 35 actas de infracción y se retuvieron dos vehículos.

Gobernador Costa, Tecka, Paso de Indios y José de San Martín: En Gobernador Costa no se registraron alcoholemias positivas ni infracciones entre los 126 vehículos controlados. En Tecka, se verificaron 717 vehículos, con dos casos positivos, dos infracciones y la retención de un vehículo. En Paso de Indios, no se detectaron conductores ebrios ni se labraron infracciones. Finalmente, en José de San Martín, los 123 vehículos controlados no arrojaron infracciones ni casos de alcoholemia positiva.

Corcovado y Gaiman: En Corcovado, se verificaron 67 vehículos sin registrar alcoholemias positivas ni infracciones. En Gaiman, se controlaron 150 vehículos, detectando a seis conductores alcoholizados mediante 150 pruebas de alcoholemia.

Rawson y Playa Unión: Se llevaron a cabo controles en el ingreso a la ciudad capital y a Playa Unión, resultando en la verificación de 1,664 vehículos. De estos, 30 conductores en estado de ebriedad fueron retirados de la vía pública, y se labraron 50 infracciones, con 13 vehículos retenidos.

Trelew: En la ciudad de Trelew, se verificaron 930 vehículos, de los cuales 18 conductores fueron detectados bajo los efectos del alcohol. Se registraron 26 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, y 12 automóviles fueron retenidos.

Puerto Madryn: En Puerto Madryn, se controlaron 862 vehículos, detectando a 22 conductores en estado de ebriedad. Treinta vehículos fueron retenidos, y se emitieron actas de infracción a todos ellos.

Dolavon: Se verificaron 614 vehículos en Dolavon, con controles de alcoholemia a todos los conductores, resultando en seis casos positivos y ocho infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Comodoro Rivadavia: En Comodoro Rivadavia, se controlaron 3,304 vehículos y se realizaron 2,675 pruebas de alcoholemia, detectando a 23 conductores ebrios. Se registraron 42 actas de infracción, pero no se retuvieron vehículos.

