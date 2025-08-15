Encontraron un arma de fuego en un casillero de un supermercado de Trevelin

El día de ayer jueves 14 de agosto, alrededor de las 20:50 horas, personal policial de Trevelin intervino en un supermercado de la calle Jhon Murray Thomas tras recibir un llamado al 101 por parte de un empleado del lugar. El trabajador informó a las autoridades que había encontrado un arma de fuego en uno de los casilleros de uso público del establecimiento.



Tras la denuncia, los agentes se dirigieron al lugar, preservaron la escena e informaron a la División de Policía de Investigaciones (DPIE) para que se analicen las cámaras de seguridad. En paralelo, personal de Criminalística secuestró el arma, siguiendo los protocolos correspondientes.



La fiscal de turno fue notificada de lo ocurrido y dispuso las diligencias necesarias para determinar la procedencia del arma y las posibles responsabilidades. La investigación continúa en curso.



T.B