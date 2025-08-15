12°
Esquel, Argentina
Viernes 15 de Agosto de 2025
15 de Agosto de 2025
Por Redacción Red43

Encontraron un arma de fuego en un casillero de un supermercado de Trevelin

La fiscal de turno ya fue informada y se están analizando las cámaras de seguridad para determinar la procedencia del arma y encontrar a los responsables.
Por Redacción Red43

El día de ayer jueves 14 de agosto, alrededor de las 20:50 horas, personal policial de Trevelin intervino en un supermercado de la calle Jhon Murray Thomas tras recibir un llamado al 101 por parte de un empleado del lugar. El trabajador informó a las autoridades que había encontrado un arma de fuego en uno de los casilleros de uso público del establecimiento.
 

 

Tras la denuncia, los agentes se dirigieron al lugar, preservaron la escena e informaron a la División de Policía de Investigaciones (DPIE) para que se analicen las cámaras de seguridad. En paralelo, personal de Criminalística secuestró el arma, siguiendo los protocolos correspondientes.
 

 

La fiscal de turno fue notificada de lo ocurrido y dispuso las diligencias necesarias para determinar la procedencia del arma y las posibles responsabilidades. La investigación continúa en curso.

