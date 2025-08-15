12°
Viernes 15 de Agosto de 2025
La selección de Esquel se prepara con un "lindo grupo" para la Copa País

El equipo, dirigido por el técnico Garat y el preparador físico Lucas Austin, se formó con jugadores de clubes de la zona y de la Comarca Andina.
Por Redacción Red43

La selección de fútbol de Esquel se prepara para  la "Copa País" este domingo 17 de agosto a las 15:00hs. El equipo, compuesto por jugadores de la ciudad y de localidades vecinas como Lago Puelo, Costa y Trevelin, enfrentará su primer desafío en la cancha de césped sintético del Club Belgrano. La decisión de cambiar de sede fue tomada debido a las intensas lluvias que afectaron la cancha anterior, volviéndola "peligrosa al estar tan húmeda", según los organizadores.

 

El técnico Garat y el preparador físico Lucas Austin, conformaron un "lindo grupo" con jugadores de los clubes de Esquel, de Juventud de Costa, de Defensores de la Comarca de Lago Puelo, y de Fontana de Trevelin. Los entrenamientos se llevaron a cabo los lunes y viernes a las 21 horas en el Club Belgrano, gracias a la colaboración de su presidenta, Cecilia Espinoza, y la comisión directiva.

 

La organización de este evento es el resultado de un trabajo en conjunto de la Municipalidad de Esquel, la Liga del Oeste y Chubut Deportes. Hernán Maciel, de la municipalidad, expresó su alegría por este tipo de eventos que llegan a la ciudad y destacó el "mucho esfuerzo" que se realizó para cumplir con las exigencias de la Liga, incluyendo el alojamiento y la comida para los jugadores del interior.

 

Por su parte, Alejandra Ibrahim destacó que la propuesta de realizar estos torneos de Ligas fue presentada en AFA por Milton Reyes, a través del Club de Deportes, y fue "bien recibida".

 

Finalmente, Victor Tejeda hizo un llamado a la comunidad a acompañar a la selección este domingo en su debut, reconociendo el gran esfuerzo de los jugadores que entrenaron "con heladas y con lluvias".

