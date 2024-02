El vicegobernador de Chubut, Gustavo Menna, participó en el acto central por el 118° Aniversario de Esquel y brindó un contundente discurso marcado por la discusión sobre el reclamo por los fondos coparticipables retenidos por el Gobierno Nacional de Javier Milei.

"Quiero expresar nuestro reconocimiento, acompañamiento y en especial tener presente siempre esta firme voluntad de hacer frente a todas las adversidades. Y transmitir el saludo, compromiso y abrazo fraterno, comprometido del Gobernador Ignacio Torres quien hoy no pudo estar presente", sostuvo.

El vicegobernador señaló que la ausencia de Torres se debe a la urgencia que genera el reclamo por la retención de los fondos coparticipables.

"Es una lucha tremenda, podemos decir que etaamos bajo ataque. Estamos padeciendo un trato absolutamente injusto que nos ha privado de recursos que son esenciales para poder ordenar un verdadeero desastre de finanzas y de prestación de servicios", sostuvo Menna en relación a la disputa con Nación.

"Se ha puesto muchísimo esfuerzo y por eso el Gobernador a la quita del Fondo Nacional de Incentivo Doceente respondió hacienedo el aporte correspondiente desde el Estado Provincial sin llorar, sin quejarse", agregó.

El vicegobernador destacó la falta de respuestas por parte del Gobierno Nacional a obras importantes para el desarrollo de la región, como el sistema de gasoducto para la cordillera.

"Los gobernadores de Neuquén, Río Negro y Chubut harán frente a la obra con fondos provinciales. Una obra que debe ser encarada por el Estado Nacional se está haciendo con fondos provinciales", lamentó.

Conflicto con Nación por los fondos coparticipables

En otro tramo del discurso, el vicegobernador hizo hincapié en el conflicto que se desencadenó luego de que el Gobierno Nacional de Javier Milei decidiera reterner fondos de la coparticipación que le corresponden a Chubut.

"Esta semana le retuvieron a la provincia 13.500 milones de pesos de fondos que le pertenecen por derecho propio. Chubut le aporta a la Nación mucho más de lo que recibe, es una de las grandes perjudicadas por el sistema de coparticipación de impuestos. Chubut no vive de la coparticipación, es apenas un tercio de sus ingresos", explicó.

"Pero nos han retenido de modo ilegal , arbitrario más del 30 % de ese concepto, y esto sumado al retaseo de otros fondos, como el subsidio al transporte, el fondo educativo que hacen que ponga en serio compromiso la posibilidad de prestar los servicios que tiene obligación de prestar el Estado Provincial", advirtió.

Menna explicó que el Gobernador para afrontar los compromisos por la deuda heredada pidió "un diferimiento de plazos para poder hacer frente a toda esa acumulación de vencimientos y ese pedido, pese a que fue dado a otras provincias, no fue concedido a la Provincia de Chubut".

"Lo que hizo el Gobierno Provincial fue solicitar la autorización legislativa para poder emitir deuda más barata para precancelar todas esa obligaciones y no estar sometidos todo el año a una deuda con una tasa de inflación del mas del 200%", amplió.

"Y la Legislatura, incluso con el concurso de la oposición, dio la aprobacion. Falta la aprobación del Banco Central, y esa aprobación está siendo injustamente denegada pese a que no compromete el crédito de la Nación porque se garantiza con regalias de la provincia. Entonces esto nos conduce a que esto es una acción deliberada para someeter a la provincia e imponer condiciones de ajuste que de ninguna manera vamos a aceptar", aseguró.

Frente a la negativa del Gobierno Nacional y la retención de los fondos de la Provincia, el Gobernador Ignacio Torres decidió defender los intereses y recursos de los chubutenses.

"Esa lucha tiene un costo y el costo es no poder estar con los vecinos de Esquel, porque hay que eestar organizando la respuesta a este ataque injustificado, a esta falta de respeto a un gobernador electo por el pueblo de su provincia. El gobirno central tiene que entender que los recursos naturales son de la provincia porque así lo establece la Constitución", sostuvo Menna.

Además, Menna le advirtió al Gobierno Nacional que "se va a hacer todo lo que se tenga que hacer para hacer valer todos esos los derechos. Incluso ejercer en plenitud los derechos que tenemos como dueños de nuestro petróleo y el gas".

"Vamos juntos a hacerles entender a dirigentes nacionalees que subestiman a las provincias, que se creen que no tenemos capacidad de compresión de la realidad, que nos pueden pisotear y pasar por arriba ofendiendo por redes sociales a toda una provincia y sus autoridades legítimamente electas", apuntó.

Asimismo, anunció que el Gobernador convocó a la Legislatura este lunes a las 19:00 para dar a conocer su posicionamiento frente a la situación y las acciones que se tomarán al respecto.

"No nos van a doblegar, no nos van a someter aunque nos tiren encima el ejército de trolls pagados con fondos públicos. La Provincia de Chubut va a resistir. Tenemos en mucho tiempo un gobernador que tiene la capacidad y el coraje para no someterse a nadie", destacó Menna.

"En esto nos jugamos la superviviencia misma de la provinca. No queremos depender de nadie para pagar los sueldos, para llevar adelante las obras , no queremos pedirle permiso a nadie ni pedir limosnas para garantizar las clases. De una vez por todas pongámosnos de pie", dijo.

"Vamos a demostrarles todos juntos que podemos resistir y que podemos hacer valer nuestros derechos porque tenemos a la Justicia y la Constitución de nuestro lado", concluyó.

C.S.