La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó este miércoles su opinión sobre el fallo judicial que ordenó a la Nación cesar los descuentos de recursos coparticipables a Chubut, calificándolo como "enclenque y sin validez alguna". Además, Bullrich señaló que los gobernadores patagónicos dieron marcha atrás en su amenaza de suspender el suministro de combustible al resto del país, reconociendo que no podían mantener ese nivel de tensión con el Ejecutivo nacional.

En declaraciones a Radio Mitre, Bullrich afirmó que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, comprendió que interrumpir el suministro de energía no era el camino correcto para resolver el conflicto por los fondos coparticipables. La ministra también cuestionó la competencia del juez federal de Rawson, Hugo Sastre, en este tipo de disputas, sugiriendo que podría ser llamado por organismos pertinentes a no entrometerse en asuntos que no son de su competencia.

Por otro lado, Bullrich respondió a las críticas del gobernador Torres, quien la acusó de usar el conflicto con Chubut para sus intereses partidarios en el PRO. Bullrich negó que este fuera el caso y reiteró que no buscará la presidencia del partido. Afirmó que la disputa se trata de principios y legalidad, y no de asuntos partidarios.

Respecto a sus comentarios sobre la provincia de Chubut, Bullrich aclaró que fue malinterpretada y enfatizó la necesidad de que cada provincia tome decisiones inteligentes para generar valor.

O.P