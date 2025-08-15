13°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 15 de Agosto de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
15 de Agosto de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 denegó la solicitud de la expresidenta para evitar el decomiso de sus bienes, aunque le permitió apelar a Casación para discutir el monto.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó un pedido de la expresidenta Cristina Kirchner para suspender la ejecución del decomiso de sus bienes, en el marco de la causa Vialidad, por la que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

A pesar de la denegatoria, el tribunal concedió a la defensa de la exmandataria el recurso de Casación para que el tribunal superior defina si es correcto el índice con el que se actualizó el monto de sus bienes a devolver.

 

Los jueces argumentaron que la "denuncia resulta ser una discrepancia con lo anunciado desde el dictado de la sentencia". El tribunal fue tajante y afirmó que "forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona -en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner-, es hacer decir a los fallos algo más -y distinto- de lo que dicen".

 

La defensa de la expresidenta había solicitado la suspensión del decomiso, argumentando que se habían vulnerado sus derechos al no ser notificada adecuadamente sobre la actualización del monto a decomisar.

 

Cabe destacar que la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad ya fue confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia, por lo que la sentencia se encuentra firme.

 

T.B 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Encontraron un arma de fuego en un casillero de un supermercado de Trevelin
2
 Practicaba parapente, pero todo salió mal: chocó contra una montaña y murió
3
 La selección de Esquel se prepara con un "lindo grupo" para la Copa País
4
 Tysan, un artista de Esquel que se abre camino en la escena musical de Buenos Aires
5
 Un ataque brutal: agredió a su exmujer a mordiscones hasta desfigurarle la cara
1
 La inflación de julio se ubica en el 1,9% y acumula un 17,3% en el año
2
 Ozut Panadería amplía su local en Esquel y apuesta por la producción a la vista
3
 Juegos, sorteos y exposición de autos para celebrar el Día del Niño en el barrio Matadero
4
 Con payadores y malambo, el gimnasio municipal se prepara para una gran noche de sabado
5
 "Volver al Origen": el show de Fran Camino en Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -