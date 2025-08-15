La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) rechazó un pedido de la expresidenta Cristina Kirchner para suspender la ejecución del decomiso de sus bienes, en el marco de la causa Vialidad, por la que fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.



A pesar de la denegatoria, el tribunal concedió a la defensa de la exmandataria el recurso de Casación para que el tribunal superior defina si es correcto el índice con el que se actualizó el monto de sus bienes a devolver.

Los jueces argumentaron que la "denuncia resulta ser una discrepancia con lo anunciado desde el dictado de la sentencia". El tribunal fue tajante y afirmó que "forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona -en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner-, es hacer decir a los fallos algo más -y distinto- de lo que dicen".

La defensa de la expresidenta había solicitado la suspensión del decomiso, argumentando que se habían vulnerado sus derechos al no ser notificada adecuadamente sobre la actualización del monto a decomisar.

Cabe destacar que la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad ya fue confirmada por la Cámara de Casación y la Corte Suprema de Justicia, por lo que la sentencia se encuentra firme.

T.B