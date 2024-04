El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado - durante la conferencia habitual desde Casa Rosada, sobre los 11 mil contratos dados de baja denunciados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

“El número final ronda 15.000 personas de los contratos que no se han renovado. Venimos hablando de esto en reiteradas oportunidades, no hay nada más que esto. Es parte del trabajo que venimos haciendo para achicar los gastos del Estado y personal que no es necesario, que no siga cobrando un ingreso del Estado”, respondió.

Y aclaró que “por más que les canse, del otro lado hay un contribuyente que lo paga” a ese salario. "En este caso, quienes no tenían un trabajo definido era un ingreso que del otro lado está sosteniendo un contribuyente que muchas veces tiene problemas para llegar a fin de mes y no es justo", manifestó.

En esa línea, Adorni también se refirió al intento de ingresar a los diferentes edificios por parte de las trabajadoras y los trabajadores dados de baja en los diferentes organismos. "Lo que sea fuera de la ley, tendrá las consecuencias correspondientes en cada caso", advirtió.

Y mencionó finalmente que "viniendo para acá, para la conferencia, todavía en algunos lugares había intentos de ingreso. Creo que en el exINADI era donde más transmitieron los medios de comunicación. No puedo decir nada porque aún no terminaron los episodios. Cuando terminen, daremos alguna precisión. Sí puedo decir que todo el que esté cometiendo algún hecho, algún acto fuera de la ley, tendrá sus consecuencias".

E.H