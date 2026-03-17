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Martes 17 de Marzo de 2026
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17 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

En plena lluvia, cayó un árbol en Lago Puelo

El hecho ocurrió durante la tarde del lunes en Las Golondrinas, donde Bomberos Voluntarios de Lago Puelo intervinieron tras un aviso por la caída de un árbol en medio de las lluvias.
Por Redacción Red43

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Las condiciones climáticas continúan generando complicaciones en la Comarca y este lunes por la tarde se registró una nueva intervención de emergencia en Las Golondrinas, donde un árbol caído motivó la salida de una unidad de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo.

 

Aviso por caída de árbol en plena lluvia

El hecho ocurrió pasadas las 17:30 horas, cuando se recibió un llamado alertando sobre la presencia de un árbol caído en la zona, en un contexto de lluvias persistentes que afectan a distintos puntos de la Comarca Andina.

 

 

Ante la situación, se despachó una unidad con personal para verificar lo ocurrido y evaluar los riesgos en el lugar.

 

Una vez en el sitio, los bomberos llevaron adelante las tareas correspondientes para asegurar el área y evitar posibles inconvenientes para vecinos o la circulación.

 

 

 

O.P.

 

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