Luego de largas interrupciones, restituyen la atención de PAMI en Esquel

En el día de hoy se restituyó el servicio de la obra social PAMI en Esquel y la región.

Según era denunciado por usuarios y representantes del Consejo del Adulto Mayor de Esquel, la interrupción del servicio ya no es un problema local, sino que alcanzó a toda la provincia y no se obtenía respuestas desde la sede central en Buenos Aires.

El consejo realiza gestiones por las reiteradas interrupciones de una obra social clave, remarcando la gravedad en el caso de tratamientos costosos además del desgaste burocrático de los jubilados.

El reclamo había encontrado su eco en representantes de la salud provincial y múltiples espacios.

SL