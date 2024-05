El Ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, se mostró optimista sobre los avances en la lucha contra el crimen organizado en la provincia. Iturrioz destacó los esfuerzos realizados y el impacto positivo de las nuevas herramientas legales implementadas para combatir las actividades delictivas.

"Lo digo con orgullo, tanto esfuerzo valió la pena porque estamos ganando la pelea. Se la vamos a ganar, no tengo la menor duda," afirmó Iturrioz. El Ministro subrayó la importancia de actuar con premura para enfrentar estos desafíos.

Una de las principales herramientas mencionadas por Iturrioz es la legislación de dominio, que busca garantizar que el crimen no rinda beneficios económicos. "Está relacionada con una frase que todos veíamos en las películas cuando éramos chicos, películas de mafia: 'el crimen no paga'. La idea es que el crimen no rinda beneficio, que aquellos que se dedican a ofender la ley y a sus semejantes a diario como un modo de vida vean que no van a tener ningún rédito económico a partir de ello," explicó.

Iturrioz reconoció que, desde el punto de vista legal, esta legislación puede ser compleja de entender, ya que es un concepto adoptado del Derecho sajón. Sin embargo, defendió su implementación en Chubut: "No es una creación nuestra, como tantas otras leyes que hemos imitado porque han sido efectivas en otras jurisdicciones. Si algo sirvió en otros lugares, lo bien que hacemos en imitarlo."

El Ministro enfatizó que el objetivo principal de estas leyes es recuperar bienes adquiridos de manera ilícita y reintegrarlos al dominio del Estado. "El fin fundamental es recuperar estos bienes que son ilegítimamente adquiridos, que no se puede acreditar la legitimidad de los fondos con los cuales se adquirieron, se sustrajeron o se subrogaron, y traerlos al dominio del Estado," indicó Iturrioz.

En el contexto de la actual crisis económica, Iturrioz subrayó que esta herramienta es fundamental no solo para combatir el delito, sino también para proporcionar recursos adicionales a las distintas entidades estatales. "En situaciones como las que atravesamos, de crisis y estrecheces económicas, esta es una herramienta más no solo para combatir el delito, sino para dotar a los distintos órganos del Estado de un recurso."

O.P