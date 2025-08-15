¡La cultura te espera en Esquel! Una agenda imperdible para el fin de semana

La cultura es la protagonista del fin de semana en Esquel, con una agenda variada que incluye música, teatro y humor en el Auditorio Municipal y el Centro Cultural Esquel Melipal.

La programación comienza este viernes 15 de agosto a las 20:00hs, con la presentación de "Volver al Origen" de Fran Camino en el Auditorio Municipal. Las entradas tienen un costo de $18.000.

El sábado 16 de agosto habrá dos propuestas para disfrutar:

A las 20:00hs, se podrá celebrar con el "Maestro Jorge de Oro" en el Auditorio Municipal, con entrada libre y gratuita (previa reserva).

A las 21:00hs, la compañía La Cuática presenta "La Heroica" en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entradas a $14.000.

Finalmente, el domingo 17 de agosto, el público podrá disfrutar de la obra "Urticantes y Letales" de La Cicuta, que se presentará a las 19:00hs en el Centro Cultural Esquel Melipal. Las entradas tienen un valor de $8.000.



