Esquel, Argentina
Viernes 15 de Agosto de 2025
¡La cultura te espera en Esquel! Una agenda imperdible para el fin de semana

Habrá presentaciones de música, teatro y humor en el Auditorio Municipal y el Centro Cultural Melipal desde este viernes hasta el domingo.
La cultura es la protagonista del fin de semana en Esquel, con una agenda variada que incluye música, teatro y humor en el Auditorio Municipal y el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

La programación comienza este viernes 15 de agosto a las 20:00hs, con la presentación de "Volver al Origen" de Fran Camino en el Auditorio Municipal. Las entradas tienen un costo de $18.000.

 

El sábado 16 de agosto habrá dos propuestas para disfrutar:

 

  • A las 20:00hs, se podrá celebrar con el "Maestro Jorge de Oro" en el Auditorio Municipal, con entrada libre y gratuita (previa reserva).

     

  • A las 21:00hs, la compañía La Cuática presenta "La Heroica" en el Centro Cultural Esquel Melipal, con entradas a $14.000.

     

Finalmente, el domingo 17 de agosto, el público podrá disfrutar de la obra "Urticantes y Letales" de La Cicuta, que se presentará a las 19:00hs en el Centro Cultural Esquel Melipal. Las entradas tienen un valor de $8.000.

 

