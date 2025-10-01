14°
Chubut avanza en la mejora de la dieta escolar con el proyecto “Del Mar a la Mesa”

La propuesta integra educación, salud y producción pesquera en un trabajo articulado entre ministerios, municipio y empresas locales, con el objetivo de promover hábitos alimentarios más saludables.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 

El Gobierno del Chubut, a través de los ministerios de Educación y Desarrollo Humano y la Secretaría de Pesca, presentó el programa “Del Mar a la Mesa”, una iniciativa conjunta con la Municipalidad de Rawson que busca fomentar la inclusión del pescado en la dieta de niños, niñas y adolescentes que asisten a comedores escolares y comunitarios.

 

El proyecto, que se implementará en una primera etapa en las Escuelas Nº 202, 47 y 185 y en las Casas Tuteladas de Rawson, se enmarca en un esquema de cooperación interinstitucional y de responsabilidad social empresaria. Además de la incorporación del pescado en los menús, se dictarán talleres de seguridad alimentaria para el personal de cocina, con el objetivo de asegurar la correcta manipulación de la materia prima.

 

Testimonios y objetivos

 

El ministro de Educación, José Luis Punta, destacó que “esta incorporación tiene directamente que ver con el derecho a la alimentación saludable y al derecho a la educación. Esto cambia la vida de la escuela, la mejora y está pensado para que tenga un impacto rápido y efectivo en la comunidad”.

 

En la misma línea, la nutricionista Pamela Nudelman, integrante del programa Nutriendo Chubut, explicó que “el pescado es un alimento que abunda en nuestra provincia y cuesta incorporar en la dieta de los niños. Los comedores escolares son también espacios de aprendizaje y queremos fomentar el hábito de consumir pescado”.

 

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, subrayó: “Creemos firmemente que el trabajo interinstitucional es el camino y que este proyecto da cuenta de ello. Con el compromiso de todas las áreas y el aporte de los empresarios que colaboran a través de la responsabilidad social empresaria, este programa permitirá impulsar cambios de hábitos alimentarios desde la infancia”.

 

Por su parte, el subsecretario de Pesca, Diego Brandán, remarcó la importancia de la articulación con el sector productivo: “La industria pesquera es un pilar fundamental para la economía de Chubut. No tengo dudas de que este será un programa a largo plazo, porque el pescado es parte de nuestra identidad como provincia”.

 

Finalmente, el intendente de Rawson, Damián Biss, celebró que la ciudad haya sido elegida como sede piloto del programa y sostuvo: “El trabajo en conjunto potencia los resultados y permite asistir con alimentos saludables a niños, adolescentes y adultos mayores, en un momento complejo a nivel social y económico”.

 

Compromiso con la alimentación y la educación

 

Con esta iniciativa, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que integran educación, salud y producción, garantizando el derecho a una alimentación saludable en un marco de cooperación entre el Estado, la comunidad y el sector privado.

 

