Miércoles 01 de Octubre de 2025
El Doradillo: un paraíso de ballenas abierto a todo público

A 15 km de Puerto Madryn hay un punto para llevar tu reposera y disfrutar de la paz natural observando a la ballena franca austral.
La playa El Doradillo es una playa de la costa atlántica de Argentina ubicada sobre el golfo Nuevo a 15 km al norte de Puerto Madryn, Chubut. 

 


Paula Ortega es guía de turismo de esta área natural protegida, punto de avistaje de la ballena franca austral: “Una playa donde el público en general tiene acceso. Hay gente que se viene con su reposera, su equipo de mate y se quedan acá horas y horas mirando las ballenas”.

 


Con la temporada comenzada, los detalles son importantes para disfrutar la experiencia: “Siempre recomendamos al turista que trate de venir con marea alta o marea media para poder tener una proximidad aún mayor para con las ballenas. Pero la verdad es que aún con marea baja las ves también”. 

 


El 2025 encuentra al turismo “mayormente nacionales y mucha gente local también, que los fines de semana se llegan hasta El Doradillo para poder disfrutar del día. Es un lugar que te transmite además mucha paz”.

 


Al ser el hábitat de los animales, el avistaje es algo normal que se acrecienta en la temporada: “las empezamos a ver en mayo junio y se extiende la temporada hasta principios de octubre. Ya después las madres con crías empiezan con sus navegaciones hacia la boca del golfo, su migración hacia las áreas de alimentación”.

 


