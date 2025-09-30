Multas por irresponsabilidad: el procedimiento de Fauna Urbana ante perros sueltos en Esquel

La división de Fauna Urbana de Esquel se encuentra con la problemática de la tenencia irresponsable de perros, que son la principal causa de conflictos en la vía pública. Patricia Giacobone, responsable del área, explicó el protocolo de actuación y las consecuencias para los dueños que dejan a sus mascotas en la calle.

"Perros en situación de calle sí hay, pero no son perros que no tengan tutores, sino son tutores irresponsables," afirmó Giacobone. Esta irresponsabilidad genera problemas como persecuciones a vecinos y peleas entre animales, situaciones en las que Fauna Urbana actúa de oficio.

Protocolo para mordeduras y maltrato

Fauna Urbana explicó el procedimiento para las denuncias, el cual es crucial para su intervención:

Perros Mordedores: La denuncia debe ser realizada por el vecino en el Tribunal de Faltas . Si el caso ingresa por el Hospital, el aviso llega a través del Área Programática. "Felizmente no estamos casi teniendo," celebró Giacobone.

Maltrato Animal: Las denuncias directas por maltrato llegan al teléfono de Fauna Urbana y se les da intervención a la Fiscalía.

Apercebimientos y multas para infractores

En cuanto a los tutores irresponsables que dejan a sus perros en la calle, el área aplica medidas correctivas:

"Con multas. Directamente se va, se habla, muchas veces hay un apercibimiento y no se le abre el acta de infracción y la segunda vez ya se abre el acta de infracción," detalló Giacobone.

Si bien los montos son manejados por el Tribunal de Faltas, la sanción depende de la gravedad del hecho. La funcionaria destacó que mucha gente "está dispuesta a oír y cambian las formas de actuar" sobre el hábitat del animal, pero quienes ignoran el llamado enfrentan una acción más rigurosa.

En búsqueda de familias para perros rescatados

Actualmente, Fauna Urbana alberga 19 animales, tres de los cuales ya están judicializados pero con la tutela obtenida, lo que les permite buscarles un hogar.

Giacobone finalizó con un llamado a la adopción: "Por favor se acerquen y que van a ver lo que es tener en la familia un animal rescatado. Siempre decimos son lo mejor que te puede pasar, los más agradecidos."