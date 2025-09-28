Facundo Romera se impuso en el Tetratlón del Club Andino Esquel

El multiatleta de San Martín de los Andes Facundo Romera se impuso hoy en la 34° edición del Tetratlón del Club Andino Esquel.

Lo hizo con un tiempo de 3hs 24min 16seg para unir, de manera individual, la parte de running en el sector alto de la Hoya, la etapa de mountain Bike, Kayac y pedestrismo cuyo cierre se llevó a cabo en la laguna La Zeta.

Detrás de Romera se ubicó el esquelense Kevin Martin, quien llegó cinco minutos más tarde, en tanto el tercero fue Facundo Herrera, también de San Martin de los Andes.

Otro esquelense que llegó a la meta ha sido Edgardo Laly Gonzalez, quien logró la octava posición en la clasificación general.

Sin esquí por la falta de nieve, aunque entre la noche del sábado, la madrugada y la mañana del domingo cayó una intensa nevada, el circuito largo comenzó a las 10.20hs (20 minutos de retraso por las inclemencias climáticas) en el refugio del Club Andino en La Hoya, con 2,5 de trail/running por senderos del Centro de Actividades de Montaña, y continuó con 33,5 km de mountain bike con salida desde el mismo lugar, donde estuvo emplazado uno de los parques cerrados.

Facundo Romera, ganador el 30 de agosto pasado en Chapelco, llegaba como principal favorito al evento y cumplió con creces las expectativas.

Romera participó por primera vez en Esquel y con un rendimiento superlativo en el agua logró sacar la diferencia para ser el ganador, ya que habían ingresado con segundos de diferencia.

En lo que respecta al circuito corto, el esquelense Tomás Orias fue el ganador con un tiempo de 2hs 44min. 24seg.

Más de 170 competidores le dieron vida a esta 34° edición del Tetratlón "Douglas Berwyn" del Club Andino de Esquel.