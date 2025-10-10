Rodrigo Carazo llega a Trevelin con taller de exploración musical y concierto reflexivo

El reconocido artista y compositor Rodrigo Carazo está a punto de desembarcar en Trevelin este sábado 11 de octubre para ofrecer una doble jornada imperdible dedicada a la música y la consciencia. Este encuentro tendrá como anfitrión al espacio Arcos al Sur, proponiendo un día para nutrir tanto el espíritu creativo como el oído.

Carazo se distingue en la escena musical por un estilo que fusiona la raíz folklórica con sonoridades contemporáneas. Su lírica es particularmente profunda y se caracteriza por una marcada conexión con la naturaleza, utilizando el paisaje y sus ciclos como poderosas metáforas para hablar del despertar individual y los procesos de la vida. Sus composiciones, cargadas de un compromiso social y reflexivo, invitan al público a una escucha atenta y transformadora.

La jornada comenzará por la tarde con un Taller de exploración musical (de 18:00 a 20:00 hs), una invitación abierta a toda persona que sienta el deseo de ahondar y ampliar su creación sonora. Es una oportunidad única para explorar nuevas dimensiones artísticas junto al músico. Culminada la actividad formativa, a las 21:00 hs, Carazo ofrecerá un oncierto íntimo donde interpretará sus bellas y sensibles canciones.

Para participar, el valor del Taller es de $15.000, mientras que la entrada al Concierto también es de $15.000. Existe una opción promocional de TALLER + CONCIERTO por $25.000. Los cupos son limitados, por lo que se recomienda asegurar la reserva contactando al 2945691927. Una cita ineludible para quienes buscan música con sentido y una experiencia artística completa en la Comarca.

