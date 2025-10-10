Bomberos Voluntarios de Trevelin fortalecen su servicio y capacitación

El Cuerpo Activo de la Asociación Bomberos Voluntarios de Trevelin ha estado muy activo, realizando importantes avances en su equipamiento, reforzando la capacitación comunitaria y participando en competencias provinciales.

Inversión en equipamiento esencial gracias al apoyo comunitario

La Asociación destacó que el acompañamiento de la comunidad es fundamental para el fortalecimiento institucional. Gracias al apoyo de cada vecino y vecina, la institución pudo realizar la compra de 4 collarines, elementos indispensables para el trabajo de rescate de víctimas.

El aporte voluntario que la comunidad realiza a través de la factura de luz es una muestra concreta de confianza y compromiso. Este esfuerzo colectivo es vital, ya que permite avanzar en la adquisición de materiales y equipamiento que mejoran la operatividad y refuerzan el servicio que brindan a toda la comunidad.

Importante jornada de capacitación en la Escuela Galesa

El día de ayer, 8 de octubre, el personal del Cuerpo Activo brindó una valiosa capacitación a los alumnos de 1° y 2° año de secundaria de la Escuela Ysgol y Cwm de Trevelin.

Los temas abordados cruciales para la seguridad y la salud, incluyeron:

Técnicas de primeros auxilios.

Reanimación cardiopulmonar (RCP).

El uso adecuado del DEA (Desfibrilador Externo Automático).

Desde la institución recuerdan la importancia de estos conocimientos, destacando que capacitarse y tener conocimientos básicos puede marcar la diferencia en situaciones críticas y ayudar a salvar vidas.

Trevelin Presente en la Competencia Bomberil Provincial

Integrantes del Cuerpo Activo participaron con gran éxito en la Competencia Bomberil Provincial que tuvo lugar en la localidad de Sarmiento el pasado 4 y 5 de octubre.

En este evento, cuarteles de varias localidades de la provincia demostraron sus destrezas, habilidades y trabajo en equipo al enfrentarse a pruebas contrarreloj que pusieron a prueba su velocidad, técnica y preparación.

La Asociación de Bomberos de Trevelin extendió sus felicitaciones al Sargento Delgado, Pedro, el Sargento 1° Alecio, Alberto y la Sargento Eberbach, Mónica por su destacable participación, sumando experiencia y haciendo podio en la competencia.

E.B.W.