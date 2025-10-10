Pingüinos, Ballenas y Tulipanes: Recorré Chubut en primavera con descuentos exclusivos

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, informa sobre las diferentes promociones que se encuentran disponibles para turistas nacionales y provinciales que desean recorrer las maravillas que se encuentran en cada rincón de la Provincia.

Las promociones suelen ser beneficios para tarjetas de crédito de Patagonia 365, ofreciendo cuotas sin interés y descuentos en hoteles, pasajes y actividades turísticas para recorrer la Provincia.

Las ofertas y promociones se encuentran actualizadas en la web del Banco del Chubut. Allí se puede acceder a los distintos tipos de campañas, como por ejemplo: Promo Hoteles, Promo Avistajes 2025, Promo Paseo Tulipanes, Promo Restaurantes o Promo Turismo. También se ofrecen descuentos exclusivos para productores chubutenses en las campañas Promo Origen Chubut o Promo Vinoteca.

Para acceder a estas ofertas, es necesario tener la tarjeta de crédito Patagonia 365, las mismas se pueden ver en la web https://promociones365.bancochubut.com.ar/

Elegí Argentina

Por otro lado, en el marco de la apertura de la FIT 2025, se realizó el lanzamiento del programa “Elegí Argentina”, con promociones exclusivas en el sector turístico para todo el territorio nacional.

El Programa aplica descuentos exclusivos en transporte, alojamientos, excursiones y atracciones. Cuenta con descuentos de hasta el 50%, promoción de 4x3 en alojamientos, cuotas sin interés y 2x1 en actividades seleccionadas.

Dicho programa también cuenta con el respaldo del Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, y prestadores turísticos de la Provincia. El objetivo es fomentar el turismo nacional de cara a los fines de semana largo que quedan en el año y la nueva temporada de verano.

Para conocer los descuentos y promociones se puede visitar la web: www.argentina.gob.ar/elegi-argentina

Destinos de primavera en Chubut

En virtud de la temporada de primavera actual, la Provincia del Chubut propone distintas alternativas para vacacionar en familia o los que prefieren la aventura.

En la región de la costa chubutense se puede encontrar una gran diversidad de fauna marina y distintos atractivos para esta primavera: Los Pingüinos de Magallanes llegan a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de Punta Tombo, Cabo Dos Bahías y Península Valdés; Ballenas Franca Austral en Península Valdés con avistajes embarcados en Puerto Pirámides y en las costas de Puerto Madryn. Además del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF) en Trelew, excursiones náuticas en el ANP Punta Marqués en la costa de Rada Tilly y el Circuito de Cultura Galesa en las localidades de Gaiman, Dolavon y 28 de Julio.

Por otro lado, en la región de la cordillera se destaca el comienzo de Tulipanes Patagonia en Trevelin y la apertura del Laberinto Patagonia en El Hoyo, ambos se encuentran durante todo el mes de octubre. Además, el Gobierno del Chubut autorizó la Pesca Deportiva en lagos y ríos puntuales de la provincia, rafting en Corcovado o disfrutar de paisajes únicos con caminatas familiares en los Parques Nacionales Lago Puelo o Los Alerces.

Por último, la región de la meseta es una invitación a la aventura con las propuestas de trekking y senderismo en las Áreas Naturales Protegidas de Bosque Petrificado Sarmiento y Piedra Parada.