Viernes 10 de Octubre de 2025
10 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

“La Trochita” suma una salida adicional para este sábado 11 de octubre

Escuchar esta nota

Ante la creciente demanda de boletos y el nivel de consultas, la gerencia del Viejo Expreso Patagónico decidió agregar una salida adicional en el trayecto que une a las estaciones Esquel y Nahuelpan.
  
El Viejo Expreso Patagónico, dependiente del Gobierno del Chubut que conduce Ignacio “Nacho” Torres, informó que este sábado 11 de octubre se llevará adelante una salida adicional en el tramo que conecta a Esquel con la Comunidad Nahuelpan. 

 

Un octubre repleto de viajes tiene por delante el emblemático tren cordillerano, administrado por el Ministerio de Producción provincial, posicionándose de esta manera como uno de los principales atractivos turísticos de la primavera 2025. 

 

Ante la creciente demanda de boletos y el nivel de consultas, la gerencia del Viejo Expreso Patagónico decidió agregar una salida adicional para el sábado próximo en el trayecto que une a las estaciones Esquel y Nahuelpan.  

 

De acuerdo a lo informado, el tren partirá a las 14 horas y regresará alrededor de las 17. Las personas interesadas en disfrutar de esta experiencia a bordo del Viejo Expreso Patagónico pueden gestionar un ticket a través del sitio www.latrochita.org.ar. 

 

Asalto al tren

 

Además del cronograma para el corriente mes, con más de veinte salidas, está previsto el regreso de una propuesta realmente  atrapante: el asalto a “La Trochita” perpetrado por Jack Bradford, Coyote Kid y sus bandoleros.

 

