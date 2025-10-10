12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 10 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43
10 de Octubre de 2025
|
Por Redacción Red43

Esquel: Comienza la construcción de la sede de la Defensoría Pública Federal

La Municipalidad de Esquel anuncia el inicio de la obra para la construcción de la sede de la Defensoría Pública Federal, un proyecto gestionado por el intendente Matías Taccetta ante autoridades nacionales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Fortalecimiento institucional y acceso a la justicia en Esquel

 

La empresa Capman S.R.L., adjudicataria de la licitación pública, firmó este jueves el inicio de obra y estará a cargo de los trabajos que se desarrollan desde la próxima semana sobre la calle Guido Spano, entre avenida Alvear y Sáenz Peña, donde se construirá el nuevo edificio de la Defensoría Pública Federal.

 

 

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de esta obra para Esquel, afirmando que "seguimos acompañando a las instituciones nacionales que prestan servicio en nuestra ciudad, gestionando obras que permitan mejorar su infraestructura y brindar una mejor atención a los vecinos".

 

 

La construcción de esta sede no solo jerarquiza la presencia del Estado Nacional en Esquel, sino que también genera empleo local y mejora la infraestructura urbana de la zona, ya que el proyecto contempla el adoquinado de la calle Guido Spano y el embellecimiento del sector.

 

 

Con esta obra, la gestión municipal reafirma su compromiso de trabajar junto a los distintos niveles del Estado para fortalecer el desarrollo institucional y mejorar la calidad de los servicios públicos en la ciudad.

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Triste desenlace: Encuentran en un río de Chile el cuerpo del futbolista comodorense Gonzalo Carrillo
2
 Q.E.P.D Raul Gerez
3
 Gualjaina a puro sabor: Encuentro Gastronómico Ancestral reivindica el Día de la Diversidad Cultural
4
 Por salud de Pablo Alarcón, el actor Diego Pérez se suma a la obra “Es Complicado” en Esquel
5
 Cobertura total de SEROS: El 100% de las prótesis dentales serán gratuitas
1
 Imputan a José Luis Espert por lavado de dinero
2
 Alerta Rutas: Vialidad pide extrema precaución para circular entre Comodoro, Esquel y Sarmiento
3
 "Amores Coca": el local de la Terminal de Esquel que conquistó a los vecinos
4
 "Estamos al día con todo": Taccetta defendió la inversión municipal ante el reclamo gremial
5
 El jueves comienza bajo alerta por lluvias fuertes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
|
Por Red43 -
|
Por Red43 -