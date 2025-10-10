Esquel: Comienza la construcción de la sede de la Defensoría Pública Federal

Fortalecimiento institucional y acceso a la justicia en Esquel

La empresa Capman S.R.L., adjudicataria de la licitación pública, firmó este jueves el inicio de obra y estará a cargo de los trabajos que se desarrollan desde la próxima semana sobre la calle Guido Spano, entre avenida Alvear y Sáenz Peña, donde se construirá el nuevo edificio de la Defensoría Pública Federal.

El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de esta obra para Esquel, afirmando que "seguimos acompañando a las instituciones nacionales que prestan servicio en nuestra ciudad, gestionando obras que permitan mejorar su infraestructura y brindar una mejor atención a los vecinos".

La construcción de esta sede no solo jerarquiza la presencia del Estado Nacional en Esquel, sino que también genera empleo local y mejora la infraestructura urbana de la zona, ya que el proyecto contempla el adoquinado de la calle Guido Spano y el embellecimiento del sector.

Con esta obra, la gestión municipal reafirma su compromiso de trabajar junto a los distintos niveles del Estado para fortalecer el desarrollo institucional y mejorar la calidad de los servicios públicos en la ciudad.

E.B.W.