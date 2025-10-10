12°
Viernes 10 de Octubre de 2025
Así está la Expo Deportes Esquel 2025

Hoy se puede visitar la Expo Deportes Esquel 2025 hasta las 19:30 horas. Clubes deportivos, gimnasios, instituciones y una variedad de ofertas deportivas exponen sus actividades en el Gimnasio Municipal de Esquel. 
En el Gimnasio Municipal de Esquel, se está realizando la Expo Deportes 2025, donde instituciones de Esquel y la zona exponen una muestra de las actividades deportivas en todas sus formas. 

 

 

Clubes sociales y deportivos, organizaciones de carreras, instituciones deportivas, y diferentes agrupaciones llegaron a representar sus disciplinas en los 60 stands y cubículos ubicados en el gimnasio. 

 

 

La comunidad puede pasar para conocer diferentes deportes y actividades donde puede pertenecer, acompañar y participar. La entrada es libre y gratuita, abierta para todos. 

 

 

 

