Así está la Expo Deportes Esquel 2025

En el Gimnasio Municipal de Esquel, se está realizando la Expo Deportes 2025, donde instituciones de Esquel y la zona exponen una muestra de las actividades deportivas en todas sus formas.

Clubes sociales y deportivos, organizaciones de carreras, instituciones deportivas, y diferentes agrupaciones llegaron a representar sus disciplinas en los 60 stands y cubículos ubicados en el gimnasio.

La comunidad puede pasar para conocer diferentes deportes y actividades donde puede pertenecer, acompañar y participar. La entrada es libre y gratuita, abierta para todos.

E.B.W.