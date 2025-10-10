10 de Octubre de 2025
Así está la Expo Deportes Esquel 2025
En el Gimnasio Municipal de Esquel, se está realizando la Expo Deportes 2025, donde instituciones de Esquel y la zona exponen una muestra de las actividades deportivas en todas sus formas.
Clubes sociales y deportivos, organizaciones de carreras, instituciones deportivas, y diferentes agrupaciones llegaron a representar sus disciplinas en los 60 stands y cubículos ubicados en el gimnasio.
La comunidad puede pasar para conocer diferentes deportes y actividades donde puede pertenecer, acompañar y participar. La entrada es libre y gratuita, abierta para todos.
E.B.W.
