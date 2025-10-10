Anuncio Inminente: Inversión Billonaria de OpenAI en Argentina

El Gobierno argentino se encuentra a las puertas de anunciar una inversión billonaria por parte de OpenAI, la compañía creadora de ChatGPT, destinada al desarrollo de inteligencia artificial e infraestructura tecnológica en el país. El monto podría alcanzar hasta los 25.000 millones de dólares.

Este ambicioso plan tiene como pieza central la construcción de un Data Center a gran escala con una capacidad instalada de hasta 500 MW.

Puntos Clave del Proyecto

Marco Legal: La inversión se canalizará y estructurará bajo el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), una herramienta clave del Gobierno para atraer capitales de gran envergadura.

Colaboración Estratégica: OpenAI ha firmado una Carta de Intención para colaborar con la empresa Sur Energy en el desarrollo de este proyecto de infraestructura.

Objetivo Nacional: La meta del gobierno de Milei es posicionar a Argentina como un "hub de innovación sustentable" para la IA, aprovechando la oportunidad de proveer energía limpia y a gran escala para estos centros de datos.

Energía Limpia: El desarrollo busca alinearse con una infraestructura informática baja en carbono. En este sentido, se está explorando la posibilidad de que el Data Center sea alimentado por fuentes avanzadas, como la energía nuclear del proyecto ACR-300 SMR del INVAP.

Esta potencial inversión representa un paso gigantesco para la Argentina en su búsqueda por convertirse en un actor central dentro del ecosistema tecnológico global de la Inteligencia Artificial.

E.B.W.