Una vida dedicada a la enseñanza: Verónica Osuna se jubila tras 25 años de servicio

La docente Verónica Osuna ha iniciado una nueva etapa en su vida después de 25 años de dedicación a la educación especial. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó en grados especiales y fue parte del equipo fundador del CSAC N°557, junto a tres colegas.

Durante su carrera, Osuna se destacó por su compromiso, responsabilidad y calidez en el trato con sus alumnos y colegas. Su legado en la educación especial es recordado por quienes compartieron su camino.

Osuna se despide de las aulas para iniciar una nueva etapa llena de proyectos y descanso, después de una vida dedicada a la enseñanza.

E.B.W.