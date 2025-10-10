12°
Viernes 10 de Octubre de 2025
10 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Una vida dedicada a la enseñanza: Verónica Osuna se jubila tras 25 años de servicio

La docente Verónica Osuna se jubila tras 25 años de servicio en educación especial, dejando un legado de compromiso y calidez en la comunidad educativa.
La docente Verónica Osuna ha iniciado una nueva etapa en su vida después de 25 años de dedicación a la educación especial. A lo largo de su trayectoria, se desempeñó en grados especiales y fue parte del equipo fundador del CSAC N°557, junto a tres colegas.

 

 

 

Durante su carrera, Osuna se destacó por su compromiso, responsabilidad y calidez en el trato con sus alumnos y colegas. Su legado en la educación especial es recordado por quienes compartieron su camino.

 

 

Osuna se despide de las aulas para iniciar una nueva etapa llena de proyectos y descanso, después de una vida dedicada a la enseñanza.

 

 

 

