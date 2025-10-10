Esquel: Prestadores turísticos locales acceden a beneficios

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Turismo, sigue apoyando a los prestadores turísticos locales que invierten en la ciudad. Recientemente, la subsecretaria de Turismo, Florencia Andolfatti, visitó tres emprendimientos locales que accedieron a los beneficios de la Ordenanza de Promoción a las Inversiones Turísticas: Cabañas La Herradura, Meraki Sur y Los Alerces Rent a Car.

Durante la visita, Andolfatti entregó a cada prestador la carpeta con los beneficios correspondientes, que incluyen un descuento en el impuesto automotor por la adquisición de nuevos vehículos destinados a la actividad turística.

La funcionaria destacó la importancia de esta herramienta municipal para impulsar el desarrollo del turismo local y brindar alivio fiscal a los emprendedores que invierten en sus establecimientos. "La ordenanza no solo atrae nuevas empresas, sino que también fortalece a los prestadores locales que apuestan por la ciudad", afirmó.

Andolfatti invitó a los prestadores turísticos de Esquel que estén realizando inversiones a acercarse a la Subsecretaría de Turismo para informarse sobre los beneficios que ofrece la ordenanza.

E.B.W.