Camarones Celebra su 125° Aniversario con Mega Telebingo y "El Polaco"

La jornada promete emoción con más de 70 millones de pesos en efectivo en juego, además de un fuerte componente de acción social y un cierre de lujo a cargo del popular cantante de cumbia "El Polaco", reconocido ícono de la música tropical argentina.

El Telebingo distribuirá los premios en cuatro Rondas a Bingo, destacándose la Cuarta Ronda con $15.000.000 y un espectacular Premio Súper Bingo Bolilla 39 de $50.000.000. El cartón tiene un costo de $10.000, aunque se ofrece una promoción de 3x2, permitiendo adquirir tres cartones por $20.000.

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, junto al gerente general, Daniel Cambón Rubí, estuvieron en Camarones con la intendenta Claudia Loyola promocionando el evento. Ibarra invitó al público a asistir al Gimnasio, adelantando que todos los presentes podrán participar del "Ruletazo" para ganar hasta $1.000.000 de pesos. Además, confirmó la entrega de bienes de acción social a instituciones locales en colaboración con la Intendenta, quien subrayó el valor recíproco de la venta de cartones para los clubes y jóvenes de la comunidad.

La fiesta culminará con el esperado show de "El Polaco" con un espectáculo de música tropical en vivo. Lo mejor de todo es que la entrada al cierre musical será libre y gratuita, asegurando que todos los vecinos y visitantes puedan disfrutar de esta jornada que combina el festejo del aniversario, entretenimiento, millonarios premios y solidaridad.

E.B.W.