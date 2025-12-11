Anunciaron cortes preventivos de energía por riesgo extremo de incendios: ¿Dónde y cuándo serán?

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) de El Bolsón anunció dos cortes preventivos de energía eléctrica para este viernes 12 y sábado 13 de diciembre, en sectores considerados de mayor riesgo ante la posibilidad de incendios forestales.

La medida fue solicitada a EdERSA debido a la condición EXTREMA del índice meteorológico de peligrosidad de incendios, agravada por días consecutivos de calor, ausencia de lluvias y vegetación sometida a fuerte estrés hídrico.

Por qué se realizan los cortes de energía

Desde el SPLIF explicaron que algunos sectores de la jurisdicción presentan alta vulnerabilidad, especialmente en escenarios de alertas meteorológicas por vientos fuertes. La topografía compleja, los caminos irregulares y la gran cantidad de interfases urbano–forestales aumentan las probabilidades de que caídas de ramas o árboles sobre el tendido eléctrico generen chispas, lo que podría desatar nuevos focos de incendio.

La llegada de un frente frío, prevista para estos días, incrementa aún más la complejidad: cuando el aire frío se combina con vegetación seca y condiciones de viento, se crea una ventana crítica hasta que lleguen las precipitaciones y bajen las temperaturas.

Sectores y horarios de los cortes programados

Los cortes preventivos serán dos y alcanzarán a los mismos sectores cada día:

Viernes 12/12 – de 11 a 18 hs.

Sábado 13/12 – de 12 a 18 hs

Zonas afectadas: Mallín Ahogado, Villa Turismo, Cerro Amigo, Loma del Medio y Costa del Río Azul.

EdERSA informó que durante los cortes realizará recorridos en toda la red eléctrica. La restitución del servicio podría demorarse más del horario previsto, ya que cada tramo debe habilitarse únicamente cuando existan condiciones seguras para operarios y vecinos.

Desde el SPLIF remarcaron que este tipo de decisiones se toma solo en casos de riesgo extremo y agradecieron el acompañamiento de la población. El objetivo es reducir al mínimo las posibilidades de incendios durante un período meteorológico especialmente delicado.

Ante cualquier columna de humo o presencia de chispas, se solicita dar aviso inmediato al 103.

