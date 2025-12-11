"Vemos que es desproporcionado": reclaman la revisión de la condena a Jorge Pascoff

Vecinos de la localidad de Cholila difundieron hace días una nota pidiendo la revisión de la condena que pesa sobre Jorge Pascoff. Hoy, Juan Carlos Saeb, uno de los vecinos firmantes, dialogó con Red43 sobre el tema.

"En la nota lo que se pide es que se revea la condena de Jorge Pascoff. Se hizo una nota entre vecinos para pedir que se revea ya que nosotros tenemos algunas cosas que no entendemos bien", comentó.

Respecto a los objetivos de la difusión de esta nota, Juan Carlos aseguró: "Nosotros queríamos que se revea la condena, no entendemos de justicia y no sabemos. Lo que nosotros pediríamos es que se revea el caso y en lo posible, en mi caso personal, me gustaría que de cumplir la condena, sea en la localidad y si fuera domiciliaria sería mejor, ya que él tiene muchas cosas que atender".

Los vecinos firmantes aseguraron que la condena a Pascoff es "desproporcionada, exorbitante e injusta", en este sentido remarcó Juan Carlos: "Nosotros pensamos que fue un acto de furia que pasó en ese momento. Fue un arrebato porque Jorge es una persona muy seria, muy solidaria. Él no tiene problemas con la población, nunca los tuvo, siempre cuidó su lugar. Es una persona totalmente solidaria, eso hay que recalcarlo porque su pequeña empresa ganadera le da trabajo a algunas familias, incluso hay personas que se han jubilado. Es un tipo derecho. Yo lo conozco desde que nació, conozco a toda su familia".

Juan Carlos sostiene que esta situación lo "apena mucho" y agrega: "Lo que puedo decir, y doy fe, es que es una buena persona".

Finalemente, Saeb expresó: "Yo no soy la justicia pero yo, como algunos vecinos, vemos que es desproporcionado. Me duele mucho porque nunca lo vi a Jorge peleando con alguno o algo. La colaboración que da con las instituciones es impresionante. Yo tuve un hijo que tenía problemas en la vista, lo operaron en Comodoro y el primero que estaba era Jorge. Es un tipo colaborador, y lo primero que te dice es: 'No digas que yo colaboré'. Ese reconocimiento también hay que tenerlo como población. Sus papás y sus abuelos fueron casi los fundadores de Cholila. La familia completa es buena, yo no sé que pasó con esto. Él quizás tampoco lo hubiera querido hacer".

"Me pone muy triste esto, yo querría que al menos esté con domiciliaria. Él tiene su familia acá, su señora se tuvo que hacer cargo de todo. Su papá falleció, era amigo mío, como su mamá y como él. La mamá de Jorgito quedó prácticamente sola y eso nos duele el alma", concluyó.

R.G.