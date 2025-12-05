14°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 05 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad EsuqelChubutIgnacio Nacho Torres
05 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".

El gobernador de Chubut aseguró que su objetivo es proteger el trabajo provincial ante las medidas de modernización. El debate será llevado al ámbito provincial, donde se escucharán a cámaras empresariales antes de una definición.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se refirió a la discusión sobre la modernización laboral en el contexto del Consejo de Mayo y expresó su principal preocupación: la necesidad de garantizar la protección de la industria y el trabajo provincial ante posibles aperturas económicas.

 

 

Torres relató que la reunión tenía como objetivo conocer el avance del proyecto. Para sorpresa del mandatario, todavía no existía un borrador formal al momento de la reunión, aunque sí algunos títulos, y hoy ya está circulando un primer borrador.

 

 

Garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo

 

El gobernador enfatizó que cualquier proyecto de modernización laboral debe tener una mirada técnica y, sobre todo, debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".

 

 

Torres trajo a colación la experiencia de los años noventa para argumentar su punto: “Yo recuerdo en la época de los 90 donde hubo una apertura indiscriminada a las importaciones, muchas empresas que agregaban valor a nuestros recursos perdieron muchísimo empleo”.

 

 

A partir de esta experiencia, el mandatario definió el foco de su preocupación: “La preocupación nuestra más allá de un proyecto de modernización laboral tiene que ver también con la protección de nuestra industria y de nuestro trabajo”.

 

 

Llamado a la protección industrial

 

El gobernador señaló que las medidas de protección a las empresas son una práctica habitual a nivel global, un debate que, a su criterio, también debe darse en Argentina: “En el mundo los distintos países están teniendo medidas de protección a sus empresas y eso también es una discusión que queremos dar en el marco del Consejo de Mayo”.

 

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Operativo “Escudo Ecológico”: Secuestraron herramientas, plantas de marihuana y hasta una lancha
2
 Declararon culpable al médico acusado de abuso sexual: Pedirán 10 años de prisión
3
 Tragedia por un borracho que iba a 100 kilómetros por hora: mató a una nena de 13 y dejó grave a su hermano de 10
4
 Vitto focachería: Los sándwiches clásicos de focaccia que ya cautivan a Esquel
5
 Escándalo frente al aula cuando una pareja tenía sexo ante la mirada de alumnos y docentes
1
 La silla no es un límite
2
 Vilma Mellado: la enfermera que cruzó la nieve a caballo para cuidar a su gente
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 La Policía de la Provincia invierte en modernización tecnológica y armamento
5
 Q.E.P.D Saúl Ortiz
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -