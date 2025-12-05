Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".

El gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, se refirió a la discusión sobre la modernización laboral en el contexto del Consejo de Mayo y expresó su principal preocupación: la necesidad de garantizar la protección de la industria y el trabajo provincial ante posibles aperturas económicas.

Torres relató que la reunión tenía como objetivo conocer el avance del proyecto. Para sorpresa del mandatario, todavía no existía un borrador formal al momento de la reunión, aunque sí algunos títulos, y hoy ya está circulando un primer borrador.

Garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo

El gobernador enfatizó que cualquier proyecto de modernización laboral debe tener una mirada técnica y, sobre todo, debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".

Torres trajo a colación la experiencia de los años noventa para argumentar su punto: “Yo recuerdo en la época de los 90 donde hubo una apertura indiscriminada a las importaciones, muchas empresas que agregaban valor a nuestros recursos perdieron muchísimo empleo”.

A partir de esta experiencia, el mandatario definió el foco de su preocupación: “La preocupación nuestra más allá de un proyecto de modernización laboral tiene que ver también con la protección de nuestra industria y de nuestro trabajo”.

Llamado a la protección industrial

El gobernador señaló que las medidas de protección a las empresas son una práctica habitual a nivel global, un debate que, a su criterio, también debe darse en Argentina: “En el mundo los distintos países están teniendo medidas de protección a sus empresas y eso también es una discusión que queremos dar en el marco del Consejo de Mayo”.

