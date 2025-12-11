Acta de intención entre la Municipalidad, la Cooperativa y la UNPSJB para ampliar cursos de oficios

La Municipalidad de Esquel y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) renovaron su compromiso de trabajo conjunto mediante la firma de un acta de intención que permitirá dar continuidad a las capacitaciones en oficios que ambas instituciones impulsan desde hace meses junto a la Cooperativa 16 de Octubre.



El intendente Matías Taccetta destacó la importancia de sostener y ampliar estas propuestas formativas, valorando el trabajo articulado entre diversas instituciones locales. “Esta es la demostración de que se puede trabajar en conjunto, aunando esfuerzos en pos de mejorar la calidad de vida de los vecinos y su formación”, señaló.



Taccetta remarcó que las capacitaciones representan oportunidades tanto para quienes buscan una salida laboral como para aquellos que desean perfeccionarse en un oficio. Subrayó además que, aunque Municipio, Universidad y Cooperativa ofrecían cursos por separado, “nunca habían trabajado en conjunto, y creo que esta es la forma”.



En esta ocasión, 150 vecinos y vecinas recibirán certificaciones por su participación en cursos vinculados a distintos oficios. El intendente agradeció especialmente a la Dirección de Producción municipal y adelantó que se evalúa incorporar a la Secretaría de Trabajo provincial, que cuenta con fondos específicos para formación laboral, con el fin de ampliar el alcance de los programas.



También resaltó la vigencia de los oficios en un contexto de avances tecnológicos: “En una época donde la inteligencia artificial avanza a grandes pasos, los oficios no se pueden suplantar, y por eso necesitamos que más gente esté capacitada”, afirmó.



Por su parte, el subsecretario de Extensión de la UNPSJB, Alexis Pantaenius, informó que el acuerdo permitirá “continuar con el dictado de los cursos de capacitaciones en oficio”. Detalló que ya se han concluido las formaciones en instalaciones domiciliarias de gas, sanitarios y agua, además de talleres de lutería en guitarra y charango.



Pantaenius destacó el aporte de la Cooperativa 16 de Octubre, que brinda capacitadores, espacios y conocimientos técnicos, y del Municipio, que provee los materiales necesarios. Explicó que los cursos incorporan una modalidad de prácticas en viviendas de familias de bajos recursos, lo que permite que la capacitación genere a la vez un beneficio comunitario.



Durante la tarde se entregarán cerca de 150 certificados, de los cuales unos 110 corresponden a los cursos de gas y sanitarios, y el resto a lutería.



El funcionario adelantó que ya se proyectan nuevas capacitaciones: “Vamos a dar instalaciones eléctricas y ver la posibilidad de repetir estos cursos porque tuvieron muchísima demanda”. Según explicó, estas propuestas resultan fundamentales porque ofrecen una rápida salida laboral y permiten tanto perfeccionar habilidades como facilitar la inserción en el mercado de trabajo.



Pantaenius celebró la continuidad del convenio y agradeció a la Municipalidad y a la Cooperativa: “Sin ellos esto no es posible”, afirmó.

Por su parte, René Silvera, Secretario de Extensión UNPSJB, comentó: "Me sensibiliza mucho que las cooperativas puedan participar dentro de la comunidad, porque lo que hay que sostener hoy en día en todas las comunidades son los valores y los principios que tiene el cooperativismo. Esto no lo debemos perder de vista".

Finalmente, Miguel Ángel Illuminati aseguró: "Nosotros hemos tenido esta iniciativa hace tiempo, en este momento por suerte ya se han agregado más instituciones y esperemos que sigan. Para el año que viene vamos a tener el curso de energía y vamos a arrancar nuevamente con los cursos de agua, de cloacas y de gas, para la gente que en este caso no ha podido anotarse. Yo creo que en conjunto vamos a lograr una fuente pequeña de trabajo para la gente que lo necesita".