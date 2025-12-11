Declaran alerta sanitaria por sarna ovina en siete departamentos de Chubut

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la alerta sanitaria por sarna ovina en los departamentos de Gastre, Telsen, Cushamen, Languineo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman, ante el incremento de focos detectados en la provincia. La medida fue oficializada mediante la Resolución SENASA 938/2025, con el objetivo de contener brotes emergentes y evitar la propagación hacia zonas libres como Santa Cruz.

La normativa exige fortalecer las tareas de vigilancia, prevención, control y erradicación de esta parasitosis causada por el ácaro Psoroptes ovis. También establece la obligatoriedad de denunciar de inmediato cualquier hallazgo y aplicar tratamiento antisárnico sobre la totalidad de la majada del predio afectado. Los procedimientos deberán ser realizados por veterinarios acreditados o personal capacitado de la COPROSA Chubut, bajo supervisión del SENASA.

Además, se implementan nuevas medidas para los movimientos de ovinos desde los departamentos en alerta. Para traslados que no sean a faena, será obligatorio completar dos baños por inmersión —con un intervalo de 10 a 12 días—, presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial y realizar un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento de destino. En el caso de envíos a faena inmediata, se requerirá autorización del SENASA, y para establecimientos sin tránsito federal también será necesario un certificado de inspección emitido por autoridades oficiales o por COPROSA.

La resolución busca reducir los focos activos en Chubut y proteger la sanidad animal en la Patagonia, resguardando la continuidad productiva y comercial de la región.

La sarna ovina es una de las enfermedades parasitarias de mayor impacto en la ganadería patagónica. Se transmite por contacto directo entre animales y suele incrementarse en otoño e invierno. Entre sus signos se encuentran caída de lana, prurito intenso, formación de costras y el “granito”, una vesícula que deja la piel teñida de un tono verdoso-azulado. Ante cualquier sospecha, el SENASA recomienda notificar de inmediato y aplicar los tratamientos autorizados, siendo el baño por inmersión el método más efectivo.

R.G.