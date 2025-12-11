16°
16°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 11 de Diciembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Chubutsarna ovinaAlerta SanitariaRed43
11 de Diciembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Declaran alerta sanitaria por sarna ovina en siete departamentos de Chubut

SENASA refuerza controles, exige tratamientos obligatorios y fija nuevas reglas para el movimiento de hacienda ante el avance de la enfermedad.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) declaró la alerta sanitaria por sarna ovina en los departamentos de Gastre, Telsen, Cushamen, Languineo, Paso de Indios, Mártires y Gaiman, ante el incremento de focos detectados en la provincia. La medida fue oficializada mediante la Resolución SENASA 938/2025, con el objetivo de contener brotes emergentes y evitar la propagación hacia zonas libres como Santa Cruz.

 

La normativa exige fortalecer las tareas de vigilancia, prevención, control y erradicación de esta parasitosis causada por el ácaro Psoroptes ovis. También establece la obligatoriedad de denunciar de inmediato cualquier hallazgo y aplicar tratamiento antisárnico sobre la totalidad de la majada del predio afectado. Los procedimientos deberán ser realizados por veterinarios acreditados o personal capacitado de la COPROSA Chubut, bajo supervisión del SENASA.

 

Además, se implementan nuevas medidas para los movimientos de ovinos desde los departamentos en alerta. Para traslados que no sean a faena, será obligatorio completar dos baños por inmersión —con un intervalo de 10 a 12 días—, presentar el Certificado de Inspección Sanitaria Oficial y realizar un aislamiento cuarentenario de 24 días en el establecimiento de destino. En el caso de envíos a faena inmediata, se requerirá autorización del SENASA, y para establecimientos sin tránsito federal también será necesario un certificado de inspección emitido por autoridades oficiales o por COPROSA.

 

La resolución busca reducir los focos activos en Chubut y proteger la sanidad animal en la Patagonia, resguardando la continuidad productiva y comercial de la región.

 

La sarna ovina es una de las enfermedades parasitarias de mayor impacto en la ganadería patagónica. Se transmite por contacto directo entre animales y suele incrementarse en otoño e invierno. Entre sus signos se encuentran caída de lana, prurito intenso, formación de costras y el “granito”, una vesícula que deja la piel teñida de un tono verdoso-azulado. Ante cualquier sospecha, el SENASA recomienda notificar de inmediato y aplicar los tratamientos autorizados, siendo el baño por inmersión el método más efectivo.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 La naturaleza del Menéndez pide ayuda
2
 Vuelco de un automóvil cerca de Trevelin: el conductor resultó ileso
3
 Parálisis de obra del Aeropuerto: “es una tomada de pelo”
4
 Con dos ofertas, el Municipio de Esquel licitó 13 cuadras de obra pública
5
 Fuego activo en Los Alerces, sigue el combate
1
 Llega el Festival Motero “Uniendo Culturas”
2
 YPF habilitó pagos en dólares: Cómo funciona la nueva modalidad
3
 Orgullo Esquelense: Carla Diaz, una joven que inspira
4
 Secuestran 100 Dosis de cocaína en un allanamiento en Esquel
5
 Torres: La reforma debe "garantizar más trabajo en un contexto de destrucción de empleo".
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -