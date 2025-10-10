Operativos antidrogas en Esquel: detectan droga con controles en rutas y terminal

Se detectaron dos infracciones a la Ley 23737 a pasajeros de larga distancia, secuestrando cannabis y semillas.

La Sección Antinarcóticos de Esquel, dependiente del Área Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia del Chubut, llevó a cabo intensos controles públicos y preventivos en las últimas jornadas, como parte de los operativos de seguridad que se realizan de manera regular en la zona.

Los procedimientos se extendieron entre los días 06 y 10 de octubre, abarcando las principales rutas de acceso a Esquel y Trevelin, así como la Terminal de Ómnibus local. Para aumentar la efectividad de las tareas, se utilizó equipamiento especializado, incluyendo el Scanner de Rayos X y el Can detector de estupefacientes.

Cannabis y semillas secuestradas

Como resultado de estos controles, se detectaron dos infracciones a la Ley Nacional 23.737 (Ley de Drogas), involucrando a dos personas mayores de edad que se trasladaban en micros de larga distancia con destino a la ciudad de Esquel.

Ante tales hallazgos, tomó inmediata intervención la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, que dispuso el secuestro de la sustancia. El material decomisado consistía en cannabis fraccionado en envoltorios de nylon y una gran cantidad de semillas de la misma especie. Además del secuestro del material estupefaciente, la Fiscalía solicitó la conformación de los sumarios correspondientes a cada caso.

Estos operativos buscan reforzar la seguridad en los puntos de ingreso a la Comarca Andina, utilizando tecnología y personal especializado para la prevención y lucha contra el narcotráfico.

E.B.W.