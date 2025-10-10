Trevelin se prepara para el 140° aniversario de la llegada del Coronel Fontana

La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes realizó una reunión operativa de seguridad y logística para coordinar los detalles del tradicional acto del 25 de noviembre, que conmemora la llegada del Coronel Fontana y los Rifleros del Chubut al Valle 16 de Octubre, con la participación de diversas instituciones y fuerzas de seguridad, se busca garantizar la seguridad y el orden durante el evento cívico-militar.

En el marco de la organización del acto por el 140° aniversario de la llegada del Coronel Fontana y los Rifleros del Chubut al Valle 16 de Octubre, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes llevó a cabo una reunión operativa de seguridad y logística. Del encuentro participaron representantes de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía del Chubut, Policía Rural y el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, entre otras instituciones.

Durante la reunión, se coordinaron los aspectos vinculados a la seguridad, los cortes y desvíos de tránsito, así como el ordenamiento general del evento. El secretario de Bromatología, Inspección, Higiene y Tránsito, Mario Jones, destacó que el operativo se planifica pensando en la seguridad de los vecinos y en mantener el orden durante el desfile cívico-militar.

La coordinadora de Comunicación y Protocolo organizadora del evento, Silvana Ríos Jacobsen, invitó a la comunidad a sumarse a esta fecha tan significativa y pidió seguir las redes sociales de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes para estar al tanto de las novedades y detalles organizativos del acto. El acto oficial comenzará a las 10hs y el desfile cívico-militar está previsto para las 11hs.

E.B.W.