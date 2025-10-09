10°
09 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Trelew: desperfecto en un vuelo de Aerolíneas provocó llamas y fuego en pastizales

El vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires sufrió un desperfecto en una turbina al despegar y provocó un principio de incendio en los pastizales cercanos a la pista. Afortunadamente, no hay heridos. 
Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este jueves en el aeropuerto Almirante Zar de Trelew, cuando un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires sufrió un inconveniente técnico en una de sus turbinas al momento de despegar.

 

El hecho ocurrió con el vuelo 1803, que debió detener la maniobra y regresar a plataforma luego de que se observaran llamas provenientes de la zona del motor, lo que también generó un incendio en los pastizales cercanos a la pista.

 

Ante esta situación, las autoridades decidieron cerrar preventivamente la terminal aérea mientras los equipos de emergencia controlaban el fuego, que fue extinguido de inmediato.

 

Los pasajeros, que en su mayoría permanecieron tranquilos y sin sufrir lesiones, fueron informados de que un nuevo vuelo partirá hacia Buenos Aires a las 11:30 horas.

 

Por su parte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se encuentra realizando pericias técnicas para determinar las causas del incidente y garantizar la seguridad operativa antes de reabrir la aeroestación.

 

 

