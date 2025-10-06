Accidente camino a La Hoya: los detalles

La comisario Carolina Pauli se refirió a los incidentes policiales del fin de semana en la zona. Particularmente, habló sobre el accidente vial que ocurrió camino a La Hoya en horas de la mañana.

"Hoy en la mañana, aproximadamente a las 8:15 hs, en lo que es denominado el camino a La Hoya, se toma intervención a raíz de un vehículo Peugeot 306 que se trasladaba desde la ciudad de Esquel, con dirección hacia el Centro de Esquí. En la zona de los 3 arroyos, el conductor pierde el control del vehículo, se cruza de carril, pierde la estabilidad y colisiona contra un pino del lugar", detalló Pauli.

En el lugar tomó intervención personal de Bomberos Voluntarios porque el acompañante había quedado atrapado dentro del vehículo y se requerían maniobras especiales para liberarlo.

Dentro del auto se trasladaban 3 personas, 1 mayor y 2 menores de 17 años aproximadamente, aseguró Pauli. Todos fueron trasladados al Hospital Zonal de Esquel para una revisión médica, y se espera poder realizarles los test de alcoholemia en ese lugar.

Mientras tanto, en el lugar de los hechos continúa trabajando Criminalística para establecer las causas del accidente.

R.G.