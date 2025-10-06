12°
Accidente camino a La Hoya: los detalles

La subjefa de la Unidad Regional Esquel, Carolina Pauli, brindó detalles del siniestro vial ocurrido esta mañana en la ciudad. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La comisario Carolina Pauli se refirió a los incidentes policiales del fin de semana en la zona. Particularmente, habló sobre el accidente vial que ocurrió camino a La Hoya en horas de la mañana. 

 

"Hoy en la mañana, aproximadamente a las 8:15 hs, en lo que es denominado el camino a La Hoya, se toma intervención a raíz de un vehículo Peugeot 306 que se trasladaba desde la ciudad de Esquel, con dirección hacia el Centro de Esquí. En la zona de los 3 arroyos, el conductor pierde el control del vehículo, se cruza de carril, pierde la estabilidad y colisiona contra un pino del lugar", detalló Pauli. 

 

En el lugar tomó intervención personal de Bomberos Voluntarios porque el acompañante había quedado atrapado dentro del vehículo y se requerían maniobras especiales para liberarlo.  

 

Dentro del auto se trasladaban 3 personas, 1 mayor y 2 menores de 17 años aproximadamente, aseguró Pauli. Todos fueron trasladados al Hospital Zonal de Esquel para una revisión médica, y se espera poder realizarles los test de alcoholemia en ese lugar. 

 

Mientras tanto, en el lugar de los hechos continúa trabajando Criminalística para establecer las causas del accidente. 

 

 

R.G.

 

