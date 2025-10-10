12°
Esquel, Argentina
Viernes 10 de Octubre de 2025
10 de Octubre de 2025
A escalar! Se viene el "Trevelin Escala" con una jornada a pura adrenalina en "el Poli"

Habrá actividades, talleres y conversatorios para todas las edades y niveles, disfrutando todas las aristas de la escalada deportiva este sábado en el Muro de Trevelin. 
Ya se acerca este sábado 11 de octubre una nueva edición del "Trevelin Escala 2025", un encuentro de escalada deportiva que recibirá a practicantes de todas las edades y niveles. Ya cerraron las inscripciones, y la organización está detallando los últimos ajustes para el encuentro. 

Con el respaldo de la Secretaría de Deportes y Recreación de Trevelin, la jornada se desarrollará este sábado 11 de octubre en el Muro de Escalada Trevelin, ubicado en el Gimnasio Municipal Eduardo Bjerring, dentro del Polideportivo Municipal Evita.

 

El evento está pensado para ofrecer una experiencia completa, incluyendo una batería de desafíos de Boulder y Vías diseñados para que principiantes, intermedios y avanzados puedan participar y poner a prueba sus habilidades.

 

Cronograma completo: talleres, charlas y escalada

Además de la acción en el muro, el "Trevelin Escala 2025" contará con un nutrido programa de actividades y talleres dirigidos a niños, adolescentes y adultos. El cronograma detallado es el siguiente:

 

  • 14:00hs a 16:00 hs: Actividades de escalada para niños y niñas a partir de 5 años.

     

  • Charlas y talleres especializados:

     

    • 16:00hs a 16:15hs: “Una experiencia de escalada en las escuelas” con estudiantes y docentes de la escuela 7724.

       

    • 16:30hs a 17:00hs: “Escalada y entrenamiento indoor y outdoor” a cargo de Hernán Menoyo.

       

    • 17:00hs a 17:30hs: “Yoga para escaladores” con Nicky Jiménez Huth.

       

  • 17:30hs a 20:30hs: “Momento de escalada de Adolescentes y Adult@s”, centrado en las modalidades de Boulder y Escalada Deportiva.

     

  • Cierre y Conversatorio:

     

    • 20:30hs a 21:00hs: “Sector de escalada La Presa”. Conversatorio sobre el proceso de creación del sector y sus particularidades de utilización, con Axel von Müller.

       

    • 21:00hs: Cierre oficial, agradecimientos y sorteos.

       

 

E.B.W.

 

 

