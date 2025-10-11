Fin de semana largo en Esquel: Agenda cargada de Tango, teatro y la inauguración de una muestra de grabado

La ciudad de Esquel ofrece una variada agenda cultural para este fin de semana, que incluye actividades del Festival Esquel Tango, la inauguración de una muestra de arte y una obra de teatro.

Sábado 11: Tango, Teatro y Artes Visuales

El sábado 11 de octubre, la jornada comienza con la cultura tanguera, aunque no se especifica el horario.

Por la tarde, la agenda se diversifica:

Clases de Tango: Se dictarán a las 16:00 hs en el Centro Cultural Esquel y a las 18:00 hs en el Melipal , en el marco del Festival Esquel Tango.

Dúo Costa-Murillo: Ofrecerán un show de "Música a la carta" a las 17:00 hs en Dulzurías de Esquel .

Inauguración de arte: A las 20:00 hs se inaugurará la VI Muestra del Grabado en el Centro Cultural Esquel Melipal , con entrada libre y gratuita.

Traumoteca: La Compañía La Cuática presenta su obra a las 21:00 hs en el Centro Cultural Esquel Melipal . La entrada tiene un costo de $14.000.

Voces del Pueblo: La presentación de Jeremías Mendoza será a las 20:30 hs en el Auditorio Municipal , con una entrada de $10.000.

Milonga: El Festival Esquel Tango culmina la noche con una milonga a las 22:00 hs en la Sociedad Española. La entrada es de $30.000.

Domingo 12: Charla y Milonga

El domingo 12 de octubre, las actividades continúan en la Sociedad Española:

Charla de Musicalización: Se realizará a las 17:30 hs con un aporte voluntario como entrada.

Milonga: El día cerrará con una nueva milonga a las 22:00 hs en la Sociedad Española. La entrada tiene un costo de $30.000.

