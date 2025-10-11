13°
Sabado 11 de Octubre de 2025
Trevelin: Presentación oficial de la Temporada 2025 de Tulipanes Patagonia

En el evento se  esperan novedades para esta nueva etapa del cultivo, que es un gran atractivo para la cultura y el turismo regional.
Por Redacción Red43

La Secretaría de Turismo de Trevelin invita a la comunidad y a los referentes del sector turístico a la Presentación de Temporada 2025 de Tulipanes Patagonia. El evento marca el inicio del florecimiento de uno de los espectáculos más coloridos y representativos del Valle de Trevelin.

 

 

El acto se realizará el próximo lunes 13 de octubre a las 11:00 hs en el propio predio del cultivo.

 

 

La presentación de temporada será un "encuentro muy especial para acompañar el inicio de una nueva etapa de este proyecto, con novedades". La iniciativa celebra el comienzo de la floración que atrae a miles de visitantes cada primavera.

 

 

La Secretaría de Turismo y la familia Ledesma, a cargo del emprendimiento, esperan contar con la participación de todos para compartir este momento que florece en "naturaleza, cultura y comunidad".

 

 

F.P

 

