Jack Bradford y Coyote Kid regresan: Confirman dos fechas para los asaltos a La Trochita

La gerencia del Viejo Expreso Patagónico confirmó el regreso de una de sus propuestas más populares y atractivas: los asaltos al tren, una simulación histórica que capta el interés tanto de turistas como de la comunidad local.

Jack Bradford, Coyote Kid y sus bandoleros ya tienen fecha para perpetrar nuevos asaltos al tren que realiza el tramo hacia la Comunidad Nahuelpan:

Sábado 18 de octubre.

Sábado 1 de noviembre.

La propuesta consiste en una colorida experiencia donde los actores simulan un asalto al tren, ofreciendo a los pasajeros una salida diferente y divertida a bordo de La Trochita.

Venta de Boletos

Los boletos para participar de esta simulación ya están disponibles y pueden adquirirse en las oficinas de la Estación Esquel del ferrocarril o a través de las agencias de turismo.

Se recomienda a los pasajeros estar atentos a sus pertenencias y a las indicaciones de los bandoleros para disfrutar plenamente de la aventura.

